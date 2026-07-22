A második alpolgármester mondott le a XII. kerületben

lemondás;XII. kerület;Hegyvidék;Vadász Gábor;Kovács Gergely;Kutyapárt;óvodabezárás;

2026-07-22 16:26:00 CEST

A kutyapárti polgármester minősíthetetlen, trágár stílusban fenyegetőzve írt vissza a momentumos alpolgármester szakmai észrevételeire.

Vadász Gábor a mai napon azonnali hatállyal lemondott Budapest XII. kerületének alpolgármesteri tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy Kovács Gergely kutyapárti polgármesterrel ellehetetlenült a szakmai együttműködés, a kialakult konfliktusokat pedig a polgármester nem párbeszéddel, hanem az alpolgármester eltávolításával kívánja lezárni - írta a távozó momentumos alpolgármester szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

A tájékoztatás szerint Kovács Gergely másodszor terjesztette a képviselő-testület elé Vadász Gábor alpolgármesteri megbízatásának visszavonását. A korábbi kezdeményezést a testület napirendre sem vette, azt több, a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz tartozó vagy ahhoz közel álló képviselő sem támogatta. Vadász Gábor szerint ebből egyértelművé vált, hogy a polgármester nem érzi saját felelősségét az ellehetetlenült munkakapcsolatban. Álláspontja szerint Kovács Gergely a szakmai nézeteltéréseket nem egyeztetéssel kívánja rendezni, hanem az eltávolításával zárná le, ehhez pedig a Fidesz és a DK képviselőinek támogatását is kész igénybe venni - áll a közleményben.

Vadász Gábor Facebook-bejegyzést is közölt a témában, ebben azt írta, nem hajlandó ebben a politikai játszmában statisztaszerepet vállalni, ezért azonnali hatállyal lemond az alpolgármesteri posztjáról. Azt is írta, „régóta érlelődik bennem a kérdés, hogy meddig vállalhatom az alpolgármesteri tisztséget annak ismeretében, ahogyan Kovács Gergely a kerületünket vezeti.”

Az alpolgármester szerint a polgármester hónapok óta azt a képet igyekszik kialakítani, hogy folyamatosan próbál vele egyeztetni, de ő ezzel szemben úgy látja, a konfliktusok alapját az jelentette, hogy több ügyben - az óvodák átszervezésétől az ingatlangazdálkodásig - ragaszkodott a szakmailag megalapozott és átlátható döntéshozatalhoz. A távozó alpolgármester állítása szerint a szakmai ellenvéleményekre rendszeresen nyomásgyakorlás, fenyegetés és személyeskedés volt a válasz.

Vadász Gábor közleményében azt írta, alpolgármesterként testközelből tapasztalta meg, hogyan változott meg Kovács Gergely vezetési gyakorlata a polgármesteri tisztség elnyerése után. „Testközelből láttam, ahogyan Kovács Gergely a polgármesteri székbe ülve saját elveit is feladta. Láttam, ahogy a kerületi korrupció egyik legnagyobb feltárója az átláthatóság ellenlábasa lett. Láttam, hogy miközben folyamatosan a részvételiségről beszél, egyre kevesebb lakossági fórumot tart, az érdemi kérdéseknek pedig nem ad teret, és láttam, hogyan írja felül a szakmai szempontokat és a közérdeket a polgármester autoriter döntéshozatala” - közölte Vadász Gábor.

A közlemény szerint a polgármester által teremtett mérgező légkört jól példázza az óvodai átszervezések ügye: Vadász Gábor és munkatársai február közepén részletes szakmai levélben jelezték, hogy nem támogatják az óvodabezárásokat, és részletesen kifejtették ellenérveiket. Az állítás szerint azonban szakmai válasz helyett a polgármester alpári hangnemben megfenyegette azzal, hogy ellehetetleníti a munkáját, és hitelteleníteni fogja a nyilvánosság előtt.

Vadász Gábor Facebook-bejegyzésében nyilvánosságra hozta az óvodai átszervezésekkel kapcsolatban megküldött szakmai levelet, valamint a polgármester erre adott válaszát is. „Mindenki döntse el maga, ki próbált egyeztetni, és ki nem” - fogalmazott. A közzétett képernyőfotók tanúsága szerint Kovács Gergely alpári stílusban mocskolódva, tele helyesírási hibákkal, fenyegetőzve írt vissza, egyebek közt olyanokat, mint

„csak rajtam keresztül akarhatsz bármit”;

„a hétfői irodavezetősön is elmondom, hogy mostantól benned nulla a bizalom, így álljon mindenki hozzád”;

„úgyhogy basszad meg magad, ha ezt csinálod, amit, és ezt fogom a Facebookon is tolni, aztán magyarázkodj, te faszfej”;

„senki nem fog neked semmiben segíteni”;

„baszakodjál velem, hülyegyerek”.

Vadász Gábor a lemondását követően önkormányzati képviselőként folytatja munkáját. “A kerületi lakosok képviselőként továbbra is számíthatnak rám, ahogyan 2020 óta mindig. Mindent meg fogok tenni azért, hogy továbbra is érvényt szerezzek a testületben azoknak az elveknek, amelyeket egykor Kovács Gergellyel közösen képviseltünk. Megtiszteltetés volt alpolgármesterként szolgálni a Hegyvidéket” - írta.

Mint előzőleg lapunk is megírta, májusban a Hegyvidéken már lemondott egy alpolgármester: Kocsik Tekla akkor azzal indokolt, vannak helyzetek, amikor egy vezetőnek nemcsak azt kell felismernie, mikor kell vállalnia a terhet, hanem azt is, mikor kell világosan és méltósággal határt húznia. „Az elmúlt időszak újra megmutatta számomra, mit jelent felelősen jelen lenni egy közösség életében. Számomra a közéleti munka soha nem pusztán tisztséget jelentett. Felelősséget jelentett azokért az emberekért, akik bizalmat adtak nekem, azokért az ügyekért, amelyeket rám bíztak, és azokért a döntésekért is, amelyek nem mindig voltak könnyűek. Ma azt a döntést hoztam meg, hogy lemondok alpolgármesteri tisztségemről” - fogalmazott május 8-án.

Korábban hatalmas vihart kavart a XII. kerületi önkormányzat óvodabezárási terve. A szülőket valósággal sokkolta az a tervezet, amelyet elsőként a kerület humán bizottsága tárgyalt január végén, majd február közepén kiküldték az érintett óvodák vezetőinek is. A Kocsik Tekla alpolgármester által jegyzett előterjesztés kiindulópontja az egész országra érvényes kedvezőtlen demográfiai változás, miszerint egyre kevesebb a gyerek, ráadásul sok kisgyermekes család költözött ki az agglomerációba, így folyamatosan csökken az óvodák átlagos kihasználtsága, ami veszteséget okoz az önkormányzatoknak, amelyek a beiratkozott gyerekek után kapják az állami normatívát. A heves felháborodás azonban végül meghátrálásra késztette a XII. kerületet, Kovács Gergely polgármester pedig bejelentette, hogy jövő évre halasztják a döntéshozatalt.