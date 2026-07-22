Kiderült, ki lesz a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke

KEHI;Miniszterelnökség;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;Magyar Péter;Ruff Bálint;Szeverényi Dávid;

2026-07-22 15:53:00 CEST

Magyar Péter még június elején mentette fel Gaál Szabolcs Barnát, most bejelentették, ki lesz a KEHI következő vezetője.

Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki pozíciójára a Miniszterelnökség.

Az erről szóló közlemény felidézi, Magyar Péter miniszterelnök – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára – június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A tájékoztatás szerint a hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.

„Sem a Hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat – a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig – rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett. Ennek a korszaknak vége. Az új Hivatal és új elnöke minden aktát újranyit, és kivizsgál minden elfektetett ügyet. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy bárki a beosztásával visszaélt, annak vállalnia kell a következményeket” – áll a közleményben.

A tájékoztatás alapján a korábbi elnök felmentése után a Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárásban választja ki a KEHI vezetőjét. A pályázatra több mint hetvenen jelentkeztek.

„Az erős és sokszínű szakmai mezőnyben volt jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki, közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkező szakember is. Közülük Szeverényi Dávidra esett a választás, aki szakmai tudásával és feddhetetlenségével hitelesen képes vezetni a közpénz védelmét szolgáló ellenőrző hivatalt” – hangsúlyozzák.

A közlemény kiemeli, Szeverényi Dávid okleveles közgazdász, pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója.

„A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is – azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. A KEHI mostantól arra szolgál, amire való: a magyar emberek közös pénzének védelmére” – zárul a közlemény.