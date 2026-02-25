Óvodabezárás Hegyvidéken: egyelőre visszavonulót fújt a kutyapárti vezetés, a szülők felelőtlen emberkísérletnek tartják az akciót

önkormányzatok;Hegyvidék;XII. kerületi önkormányzat;óvodabezárás;

2026-02-25 05:50:00 CET

A tiltakozások miatt idén nem zárja be négy óvodáját a hegyvidéki önkormányzat. Más kerületek nem így döntöttek. A gyerekszám csökkenése miatt egyre többnek kell foglalkoznia az üggyel.

Hatalmas vihart kavart a XII. kerületi önkormányzat óvodabezárási terve. A szülőket valósággal sokkalta az a tervezet, amelyet elsőként a kerület humán bizottsága tárgyalt január végén, majd február közepén kiküldték az érintett óvodák vezetőinek is.

A Kocsik Tekla alpolgármester által jegyzett előterjesztés kiindulópontja az egész országra érvényes kedvezőtlen demográfiai változás, miszerint egyre kevesebb a gyerek, ráadásul sok kisgyermekes család költözött ki az agglomerációba, így folyamatosan csökken az óvodák átlagos kihasználtsága, ami veszteséget okoz az önkormányzatoknak, amelyek a beiratkozott gyerekek után kapják az állami normatívát.

A kerület 177 milliótól esik el emiatt idén. Az óvodák üzemeltetése 3,2 milliárdba kerülnek évente, amelyből 1,7 milliárd az állami normatíva, 1,5 milliárdot a kerület ad bele.

Az önkormányzat által a Belügyminisztériumtól bekért adatok szerint az elmúlt öt évben erőteljesen csökkent a 3 év alatti, kerületben élő gyerekek száma: 2022-ben még 2209-en voltak, míg tavaly már ezerrel kevesebben. Az óvodások száma ennél kisebb mértékben, cirka 200 fővel esett vissza, de így is érzékenyen érinti az intézményrendszert.

A kerületnek 1501 gyerek ellátására van engedélye, de csak 1166 gyereket íratnak be, ráadásul közülük csaknem száz nem is kerületi. Ez 31 százalékos csökkenést jelent. A kerületi óvodákban összesen 71 csoport lehetne, de 7 óvodai csoport már szünetel, és többen is alacsony a létszám.

Az ellátórendszert nagyobbra méretezték, mint a tényleges gyermekszám – mutatott rá Népszavának küldött válaszában Kocsik Tekla.

A kerület által felkért szakértő 22 fős csoportokat tartana ideálisnak, ebből elég lenne 53. Ebben az esetben a kihasználtság 85 százalékos lenne, miközben jelenleg sok esetben 70 százalék alatti. Márpedig 80 százalék alatti kihasználtság mellett nem állítható, hogy az önkormányzat hatékonyan gazdálkodna. A bizottsági ülésen a pénzügyi iroda vezetője elmondta,

hogy finanszírozási szempontból 25 fős csoportlétszám lenne ideális, ami azonban szakmailag nem kívánatos. A jelenlegi 19-20 fős csoportok fenntartásában azonban változatlan jogszabályi környezet és mérsékelt állami támogatásnövekedés mellett komoly nehézségek várhatóak.

Az ülésen ugyanakkor azt is felvetették, hogy a kisebb létszám aligha ellentétes a gyerekek érdekeivel. Kocsik Tekla szerint az átszervezés nem halasztható tovább, az üres vagy alig használt épületek fenntartása helyett a gyerekekre lehetne költeni ezt a pénzt. Egyúttal tagadta a vádat, hogy hirtelen ötlettől vezérelve hoznának döntést, annak rendje és módja szerint „társadalmasítják” a folyamatot.

Az ennek jegyében meghirdetett szülő fórumok erős indulatokkal telítődtek.

A szülők már a kiindulópontot is vitatták, mondván az önkormányzat rossz adatokból dolgozik, a gyerekek száma nem annyi, ráadásul a különféle zavarokkal bíró gyerekek „többnek” számítanak, így érthető, ha egy csoport „természetes” létszáma kevesebb.

Az is felmerült, hogy az önkormányzat költségvetéséhez képest a remélt megtakarítás összege elenyésző. Az önkormányzat szemére vetették, hogy nem voltak eléggé alaposak az előterjesztés előkészítésében, például azzal sem számítottak, hogy az óvodák bezárása miatt sok szülőnek negyven perccel - egy órával több időbe telik elvinni az újonnan kijelölt intézménybe a gyereket.

Az egész önkormányzati akciót felelőtlen emberkísérletként írták le.

A racionalizálás négy óvodát és 164 gyereket érintett volna. A bezárásra kijelölt intézmények a többinél kisebbek volt, ami fajlagosan drágábbá teszi az üzemeltetést. Eredetileg a márciusi testületi ülésen döntöttek volna, így az áprilisi beiratkozások idején már egyértelmű lett volna, melyik intézmény fogad majd gyerekeket ősztől. A heves felháborodás végül meghátrálásra késztette a XII. kerületet. Kovács Gergely kutyapárti polgármester kedden bejelentette: jövő évre halasztják a döntéshozatalt.