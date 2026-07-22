Házkutatást tartott a Családbarát Magyarország Központnál a NAV

házkutatás;NAV;Szociális és Családügyi Minisztérium;Családbarát Magyarország Központ;

2026-07-22 16:22:00 CEST

Lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait.

Házkutatást tartottak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyén kedden, a nyomozók lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.

A tájékoztatás szerint a NAV kiemelt ügyek osztályának nyomozói egy, a cég feljelentése alapján indult büntetőeljárás keretében mentek ki a helyszínre.

Az eljárás a 2018-2020. közötti időszak gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt van folyamatban, a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítékait, valamint egyéb bizonyítási eszközeit foglalták le.

A tárca hozzátette, hogy a Családbarát Magyarország Központ korábbi működésében 2020-ban „egy ügyvezetőváltást követően több olyan problémára derült fény, amelyek miatt felmerült a szabálytalanságok gyanúja”. Egyebek mellett bizonyos támogatásokkal nem, vagy nem megfelelően számoltak el, a dokumentáció hiányos, illetve egymásnak ellentmondó volt, továbbá számos feltűnő adminisztrációs hiba is előfordult.

Közölték azt is, a cég először saját maga, majd az ABT Tanácsadó Kft. bevonásával vizsgálta át a korábbi éveket és a beszállítói szerződéseket, majd mivel a feltárt ügyek összetettnek bizonyultak, külső szakértők bevonására is szükség volt. A Miniszterelnökség megbízásából 2021-2022-ben egy külső cég teljeskörűen átvilágította a Családbarát Magyarország Központot, ám ezt a jelentést csak az akkori ügyvezető ismerhette meg.

A közleményben idézték Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkárt, aki szerint a Családbarát Magyarország Központ már évekkel ezelőtt feljelentést tett a feltárt szabálytalanságok miatt, azóta több alkalommal kezdeményezte a nyomozás előrehaladásának felgyorsítását és tájékoztatást kért az ügy állásáról.

„Ennek ellenére a nyomozás hosszú időn keresztül nem jutott érdemi szakaszba: a hatóság korábbi tájékoztatása szerint az eljárás továbbra is felderítési szakban volt ismeretlen tettes ellen, gyanúsítotti kihallgatásra vagy más érdemi nyomozati cselekményre nem került sor. A 2026. július 21-én végrehajtott kutatás és lefoglalás jelenti az első olyan nyilvánosan ismert intézkedést, amely a nyomozás tényleges előrehaladására utal”

– mondta az államtitkár.