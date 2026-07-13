Kátai-Németh Vilmos uszítást emleget, miután Ábrahám Róbert „vicsorgó vak embernek” nevezte

A szociális és családügyi miniszter közölte, a fogyatékossággal élők ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint bárki más, a fideszes influenszer ezt gyalázta meg.