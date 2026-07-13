A szociális és családügyi miniszter közölte, a fogyatékossággal élők ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint bárki más, a fideszes influenszer ezt gyalázta meg.
Zeller Judit a jogvédő szervezetnél az emberi jogokkal, elsősorban a betegjogokkal, az önrendelkezéssel, az életvégi döntésekkel, az oktatási és a szülői jogokkal foglalkozott.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológust bízta meg a feladattal, aki korábban a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál dolgozott.
Néhány nagy szolgáltató eddig előszeretettel tett ki képeket gyermekvédelemben élő gyerekekről. Fülöp Attila a Fidesz-kormány gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is rendszeresen jelent meg állami gondozott gyermekkel a képeken, videókon.