A lemondott hegyvidéki alpolgármester szerint Kovács Gergely megint hazudott

Ahogy korábban megírtuk, lemondott posztjáról Vadász Gábor, Hegyvidék momentumos alpolgármestere. Döntését azzal indokolta, hogy Kovács Gergely kutyapárti polgármesterrel ellehetetlenült a szakmai együttműködés, a kialakult konfliktusokat pedig a polgármester nem párbeszéddel, hanem az eltávolításával és fenyegetőzéssel kívánja lezárni. A momentumos politikus nyilvánosságra hozott egy üzenetváltást is, amelyben a Kutyapárt társelnöke trágár szavakkal illeti őt. „Basszad meg magad, ha ezt csinálod, amit, és ezt fogom a Facebookon is tolni, aztán magyarázkodj, te faszfej” – olvasható például a közzétett képernyőfelvételen. Vadász Gábor szerint Kovács Gergely másodszor terjesztette a képviselő-testület elé alpolgármesteri megbízatásának visszavonását, ő pedig nem kíván ebben statisztaszerepet vállalni, ezért lemond.A második alpolgármester mondott le a XII. kerületben
Kovács Gergely a Telexnek annyit reagált a lemondásra, hogy örül neki, mert az alpolgármester akadályozta a polgármesteri hivatal működését. A polgármester állításairól megkérdeztük Vadász Gábort, aki szerint ha Kovácsnak problémája van valakivel, akkor mindig azzal érvel, hogy az illető nem csinál semmit, vagy akadályozza őt.
„Szokásos ellentmondás, ami feloldhatatlan”
– fogalmazott lapunknak a politikus, aki szerint azért mondhatja Kovács Gergely, hogy akadályozták a munkát, mert képviselőként nem szavaztak meg olyan előterjesztéseket, amelyeket szakmailag megalapozatlannak gondoltak.
A polgármester a portálnak azt mondta, hogy az óvodabezárásokról szóló előterjesztést akkor kezdték el ellenezni a hegyvidéki momentumosok, amikor már visszavonták a javaslatot. Vadász Gábor szerint ez nem igaz, és a polgármester megint hazudik. Lapunknak a politikus kiemelte, hogy már február közepén ellenezték a bezárásokat a nyilvánosságban is, erről pedig a szerdai posztja alatt közzétett levél és a polgármester trágár reakciója is tanúskodik.
A trágár üzenetekről Kovács azt mondta a Telexnek: „lehet, hogy egyszer fel tudott annyira bosszantani, hogy írtam neki ilyeneket”. Vadász Gábor szerint több alkalom is volt, amikor a hegyvidéki polgármester az ellehetetlenítésével fenyegette. Felidézte például, hogy egy testületi ülés előtt Kovács Gergely azt mondta neki: megnézheti magát, ha az előterjesztést nem szavazza meg.
„Az az ember, aki ilyeneket ír, az szóban is ilyen stílust enged meg magának”
– fogalmazott lapunknak a lemondott alpolgármester.