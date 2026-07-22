A lemondott hegyvidéki alpolgármester szerint Kovács Gergely megint hazudott

lemondás;XII. kerület;balhé;Momentum;Kovács Gergely;

2026-07-22 17:45:00 CEST

Vadász Gábor szerint nem igaz, hogy a javaslat visszavonása után kezdték csak el ellenezni az óvodabezárásokról szóló előterjesztést. A Momentum politikusa szerint ha Kovácsnak valakivel problémája van, akkor mindig azzal érvel, hogy az illető nem csinál semmit, vagy akadályozza őt.

Ahogy korábban megírtuk, lemondott posztjáról Vadász Gábor, Hegyvidék momentumos alpolgármestere. Döntését azzal indokolta, hogy Kovács Gergely kutyapárti polgármesterrel ellehetetlenült a szakmai együttműködés, a kialakult konfliktusokat pedig a polgármester nem párbeszéddel, hanem az eltávolításával és fenyegetőzéssel kívánja lezárni. A momentumos politikus nyilvánosságra hozott egy üzenetváltást is, amelyben a Kutyapárt társelnöke trágár szavakkal illeti őt. „Basszad meg magad, ha ezt csinálod, amit, és ezt fogom a Facebookon is tolni, aztán magyarázkodj, te faszfej” – olvasható például a közzétett képernyőfelvételen. Vadász Gábor szerint Kovács Gergely másodszor terjesztette a képviselő-testület elé alpolgármesteri megbízatásának visszavonását, ő pedig nem kíván ebben statisztaszerepet vállalni, ezért lemond.

Kovács Gergely a Telexnek annyit reagált a lemondásra, hogy örül neki, mert az alpolgármester akadályozta a polgármesteri hivatal működését. A polgármester állításairól megkérdeztük Vadász Gábort, aki szerint ha Kovácsnak problémája van valakivel, akkor mindig azzal érvel, hogy az illető nem csinál semmit, vagy akadályozza őt.

„Szokásos ellentmondás, ami feloldhatatlan”

– fogalmazott lapunknak a politikus, aki szerint azért mondhatja Kovács Gergely, hogy akadályozták a munkát, mert képviselőként nem szavaztak meg olyan előterjesztéseket, amelyeket szakmailag megalapozatlannak gondoltak.

A polgármester a portálnak azt mondta, hogy az óvodabezárásokról szóló előterjesztést akkor kezdték el ellenezni a hegyvidéki momentumosok, amikor már visszavonták a javaslatot. Vadász Gábor szerint ez nem igaz, és a polgármester megint hazudik. Lapunknak a politikus kiemelte, hogy már február közepén ellenezték a bezárásokat a nyilvánosságban is, erről pedig a szerdai posztja alatt közzétett levél és a polgármester trágár reakciója is tanúskodik.

A trágár üzenetekről Kovács azt mondta a Telexnek: „lehet, hogy egyszer fel tudott annyira bosszantani, hogy írtam neki ilyeneket”. Vadász Gábor szerint több alkalom is volt, amikor a hegyvidéki polgármester az ellehetetlenítésével fenyegette. Felidézte például, hogy egy testületi ülés előtt Kovács Gergely azt mondta neki: megnézheti magát, ha az előterjesztést nem szavazza meg.

„Az az ember, aki ilyeneket ír, az szóban is ilyen stílust enged meg magának”

– fogalmazott lapunknak a lemondott alpolgármester.