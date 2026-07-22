Felmondott a Sárvári Gyógyfürdő stratégiai igazgatója, miután az ügyvezető belebukott a fantomállásügybe

felmondás;gyógyfürdő;Sárvár;

2026-07-22 17:17:00 CEST

A sárvári képviselő-testület várhatóan pénteken rendkívüli ülést tart, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre.

Azonnali határidővel felmondott a Sárvári Gyógyfürdő stratégiai igazgatója, Zelles Zsolt – értesült az Ugytudjuk.hu.

A fürdő esetében korábban ügyészségi nyomozás indult, miután kiderült, hogy egy férfi úgy vehetett fel fizetést, hogy valós teljesítés nem volt mögötte. Mivel a gyógyfürdő a sárvári önkormányzat tulajdona, így a testület azonnali felügyelőbizottsági ülést hívott össze, ahol vizsgálóbizottságot állítottak fel. A lezajlott vizsgálat eredményét nem ismertették nyilvánosan, de az azt tárgyaló zárt testületi ülést követően kezdeményezték Kántás Zoltán ügyvezető munkaszerződésének közös megegyezéssel való felbontását. A testület úgy határozott, hogy pályázatot írnak ki az ügyvezetői posztra, addig pedig a létesítmény stratégiai igazgatóját, Zelles Zsoltot bízzák meg az ügyvezetői teendők ellátásával.

A portál felidézi: nemrég a Nyugat.hu hívta fel a figyelmet arra a 2019-ben történt esetre, amikor Zelles Zsolt és Kántás Zoltán nem sokkal azután, hogy a Fidesz elveszítette a választást Szombathelyen, közös megegyezéssel távozott a szombathelyi önkormányzat többségi tulajdonában álló Vasivíz Zrt.-től. Zellesnek akkor 6 millió forintos lelépési pénzt fizetett ki a cég.

Zelles Zsolt most közölte, hogy azonnali hatállyal felmond, és a sárvári képviselő-testület várhatóan pénteken ismét rendkívüli ülésen tanácskozik, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre.