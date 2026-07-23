Ősszel visszakerülnek a gyermekvédelemhez a magyarországi javítóintézetek, a Tisza-kormány rendszerszinten vizsgálná a bántalmazásokat

gyermekvédelem;javítóintézet;Gyurkó Szilvia;

2026-07-23 08:47:00 CEST

A javítóintézeteket az Orbán-kormány 2025 decemberében rendelte a büntetés-végrehajtás irányítása alá.

A büntetés-végrehajtás helyett a tervek szerint ismét a gyermekvédelmi ellátórendszerhez kerülnek a javítóintézetek 2026 őszétől - írja a HVG a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) válasza alapján.

A változás előkészítése már megkezdődött, és dolgoznak a szükséges törvénymódosításokon is.

A Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Gyurkó Szilvia vezetésével készült szakmai koncepciót a BVOP, valamint a javítóintézetek parancsnokai és nevelési vezetői véleményezik. A tervezetet a javítóintézetekkel már elkezdték átbeszélni, az érintett gyerekekkel is megvitatnák, a munkatársi kört pedig bevonnák.

Az új megközelítésben egy bántalmazás kivizsgálásakor nem elég annak megállapítása, hogy ki bántott kit. Gyurkó Szilvia közlése szerint az intézményi és rendszerszintű körülményeket is fel kell tárni, amelyek lehetővé tették a bántalmazást. Az államtitkár a bántalmazást súlyos tünetnek nevezte, a gyerekek támogatása mellett pedig a velük foglalkozó felnőttek megerősítését és támogatását is fontosnak tartja.

A változás következtében nem helyeznek el fiatalokat a Tökölön létrehozott központi javítóintézetben. A létesítmény kialakítására közel négymilliárd forintot fordítottak, de javítóintézetként nem használták; a tervek szerint börtönként működhet majd, amihez további kiadásokra lesz szükség.

A javítóintézeteket az Orbán-kormány 2025 decemberében rendelte a büntetés-végrehajtás irányítása alá. A BVOP később azt közölte, hogy ez a tevékenység korábban nem tartozott a szakmai profiljába, de biztonsági szempontból átvizsgálta az intézmények működését, egységesítette a házirendeket és a szakmai programokat, valamint kivizsgálta a benyújtott panaszokat.