Nem erősítik meg Magyar Péter személyi védelmét, miután egy férfi leköpte a Nyugati pályaudvaron

rendőrség;védelem;köpés;Magyar Péter;

2026-07-23 08:21:00 CEST

Maga a miniszterelnök utasítására nem.

Becsületsértés vétség gyanúja miatt az illetékes ügyészségnek küldte el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azokat a feljelentéseket, amelyek a Nyugati pályaudvaron 2026. július 22-én délelőtt történt miniszterelnöki incidenssel kapcsolatosak.

Mint korábban hírt adtunk róla, egy járókelő leköpte a miniszterelnököt szerda délelőtt a Nyugati pályaudvaron. Magyar Péter éppen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában ment a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tartott sajtótájékoztatóra, amikor az incidens történt. Az élőben közvetített jeleneten csak annyi hallatszott, hogy valaki tegezve odaszól a kormányfőnek, majd leköpi. Magyar Péter jó egészséget kívánt a férfinak, majd megjegyezte – A Fidesz még megmaradt arcait látjuk.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálat tájékoztatása szerint a kormányfő utasítására a Készenléti Rendőrség nem tervezi a miniszterelnök személyi védelmének megerősítését. Magyar Péter egy szerda esti Facebook-posztban mindezt azzal indokolta, hogy szeretne maradni az emberek közt.