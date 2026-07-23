Két képviselő kilépett, megszűnt Óbudán a Fidesz-frakció

Fidesz;Kiss László;Óbuda;megszűnés;

2026-07-23 09:00:00 CEST

A képviselőcsoport létszáma már nem éri el a minimálisan szükséges három főt.

Megszűnt az önálló Fidesz-frakció Óbudán, miután két képviselő kilépett a képviselőcsoportból - tudatta a III. kerület polgármestere.

Kiss László azt írta, hogy Kozma János és Malinás Sándor a pénzügyi- és tulajdonosi bizottság csütörtöki ülésén jelentette be távozását. A két kilépés után a frakció létszáma a szükséges három fő alá csökkent.

A polgármester közlése szerint Óbuda az első kerület, ahol megszűnt az önálló Fidesz-frakció. A képviselők döntésének részletes okairól nem rendelkezik információval.

Kiss László azt írta, hogy pártsemleges együttműködésre törekszik mindenkivel, és azt kérte a két új független képviselőtől, hogy munkájuk során kizárólag a kerület érdekeit tartsák szem előtt. A polgármester úgy fogalmazott, örül annak, hogy egyre többen ismerik fel: a helyi közéletet nem kell pártpolitikai konfliktusoknak kitenni.