Intézményesített, egyszerre fideszes és MSZP-s korrupcióról vallott Óbuda volt alpolgármestere

korrupció;MSZP;Fidesz;Kiss László;Óbuda;Bús Balázs;Puskás Péter;Czeglédy Gergő;

2026-07-06 08:20:00 CEST

Kétlépcsős lopási modellt dolgoztak ki, amelyben a kerületi vezetés leváltása után sem történt változás.

Czeglédy Gergő, Óbuda volt MSZP-s alpolgármestere arról beszélt, hogyan szervezték az intézményesített korrupciót Puskás Péterrel, Óbuda korábbi fideszes alpolgármesterével a szintén fideszes Bús Balázs polgármestersége idején – írja a Telex.

A portál szerint Czeglédy Gergő úgy fogalmazott:

„A pontos időpontra nem emlékszem, de valamikor a [2014 és 2019 közötti] ciklus közepén jelezte Puskás Péter, hogy nehezebben jutnak pénzekhez, ezért szükség lenne olyan alvállalkozó cégekre a városüzemeltetés kapcsán, amely cég annak fejében, hogy megbízást kap, a profitjának egy részét visszafizeti. A városüzemeltetéshez tartozott a közterület-fenntartás, így például fűnyírás, parkfenntartás, lombseprés, szemétszedés. Erre keretközbeszerzéssel kapott megbízást a Pannon Park Forest Kft., és ide kellett alvállalkozó cégeket találni. Nekem volt egy cégem, a KBT Kft., amelynek megkértem az egyik barátom feleségét, […-t], hogy legyen az ügyvezetője papíron. […; és] amit én elé teszek, azt írja alá, végezze el az adminisztrációt, és ezért cserébe fizetést kapott. A cég profitjával viszont én rendelkeztem. Én közöltem Puskás Péterrel, hogy van ez a cégem, stróman ügyvezetővel és tulajdonossal, megadtam neki kontaktszemélyként az ügyvezetőt, és ettől kezdve automatikusan megkezdődött a munkavégzés.”

A Telex felidézi: a vallomás 2024-es, Czeglédyt akkor egy ügyészségi és rendőrségi egységekkel végrehajtott akció keretében, korrupció gyanújával tartóztatták le, majd kilenc hónapot töltött a börtönben. Itt egy, az ügyészséggel kötött vádalku keretében részletes beismerő vallomást tett, amelyben óbudai fideszes politikusokat és Kiss László baloldali óbudai polgármestert érintő korrupciós hálót vázolt fel. Kiss tagadja, hogy tudott volna a korrupcióról.

A korrupciós pénzek 70–30 százalékos leosztásáról az ügyészség 2026. június elején kiadott közleménye is írt. E szerint 2019 előtt Z. Zsolt, az óbudai parkfenntartást végző Pannon Park Forest valódi tulajdonosa kenőpénzt fizetett Puskás Péternek, Óbuda akkori fideszes alpolgármesterének, amelyből ő 30 százalékot átengedett Czeglédy Gergő MSZP-s politikusnak. Az ügyészség szerint miután 2019-ben a baloldali Kiss László lett a polgármester, ezek az arányok megfordultak, és már Czeglédy Gergő kapta a pénz 70 százalékát, Puskás Péterék pedig csak 30-at.

Czeglédy vallomásának – hívja fel a figyelmet a portál –, a legerősebb eleme, hogy az óbudai MSZP és Fidesz már 2006 után megegyezett a korrupciós pénzek elosztásáról, ez a paktum pedig legalább a 2024-es letartóztatásáig érvényben maradt.

Azt, hogy ez igaz-e, az ügyészség valószínűleg még sokáig vizsgálni fogja, Kiss László jelenlegi polgármester mindenesetre tagadja ezt, az óbudai korrupciótól független NKA-üggyel kapcsolatban letartóztatásban lévő Bús Balázs pedig állítja, hogy soha semmilyen bűncselekményben nem vett részt.

A cikk elején említett KBT Kft. a szerteágazó óbudai korrupciós ügy különböző szálai közül a parkfenntartási szálhoz csatlakozik. A Telex szerint ennek lényege, hogy az óbudai önkormányzat a parkjai és egyéb zöldfelületei kezelését és fenntartását közbeszerzéseken keresztül kiszervezte a Pannon Park Forestnek, ami ezért cserébe több százmillió forintot osztott vissza a kerületet vezető politikai szereplőknek. Ezt a bíróságon a korrupciós pénzeket kifizető Z. Zsolt és az azokat átvevő Czeglédy Gergő is elismerte.

A Pannon Park néha egyedül, néha egy konzorcium részeként 2013 és 2023 között sorban egymás után nyerte meg a városüzemeltetési közbeszerzéseket.

A cég egymással párhuzamosan viszonylag sokféle tevékenységet végzett, és itt jött képbe a KBT.

A Pannon Park-os Z. Zsolt vallomása szerint ezek közül a szerződések közül az elsőért még nem kellett pénzt visszaosztania, a másodiktól kezdve a többiért azonban már igen. Ahogy a kihallgatásán fogalmazott: „[…] valamikor 2015-2016-ban keresett meg Puskás Péter azzal, hogy miután hamarosan le fog járni az addig parkfenntartásos szerződés, az önkormányzat egy új közbeszerzést fog kiírni, amin induljon el a Pannon Park Kft., ő majd segít a közbeszerzés elnyerésében, és ha szükséges, akkor az ezt elősegítő pályázati feltételek kiírásba való felvételét is biztosítja, cserébe pedig azt kérte, hogy úgy kalkuláljak az árajánlattal, hogy a Pannon Park Kft. éves nettó árbevételének 8-10 százalékát, legalább 100-120 millió forint körüli összeget adjak át neki.”

Z. azt állítja, hogy a második, 2016-os közbeszerzést az önkormányzat már az ő iránymutatása szerint írta ki, amit aztán meg is nyertek. Z. szerint a korrupciós modell másik fele is működött, mivel „a Pannon Park árajánlatában úgy határoztam meg az egyes munkakategóriák egységárait, hogy rászámoltam azt a plusz 8-10 százalékot, amiből fedezni lehetett Puskás Péter kérését.”

A cikk szerint a munkák elvégzésébe alvállalkozóként a politikai oldalhoz tartozó KBT Építő Kft.-t is be kellett venni. Ahogy Z. mondta: „a szerződés alapján a zöldfelületi munkákat végezte a Pannon Park, a nagyfelületű kátyúzást a Penta, míg a városüzemeltetéshez kapcsolódó kisebb karbantartási munkákat a KBT”. Hasonlóan emlékszik a KBT bevonására Czeglédy Gergő, aki a vallomásában a cikk elején szereplő idézettel írta le, hogy választották ki a stróman nevén lévő cégét a Pannon Park alvállalkozójának. Állítása szerint a cég valós munkát végzett, de azt, hogy mit és hogyan, ő nem követte, csak rendszeres időközönként átvette a profitot.

„A megállapodás értelmében a cégből kivett osztalékot Puskás Péter és én megfeleztük egymás között. Erről Kiss László nem tudott”

– mondta. Czeglédy Gergő a vallomásában azt is közölte, a KBT-t vezető első strómanja 2017-ben jelezte, hogy a megnövekedett forgalom miatt már nem szeretné ezt a tevékenységet folytatni, így 2017 októberében névértéken eladta azt Czeglédy egy másik ismerősének. Az új stróman a megegyezés szerint a fizetésén felül a cég nyereségének 5-10 százalékát kapta meg, a többi pénzt osztalék formájában kivette a cégből, majd Czeglédynek és az üzlet másik oldalán álló Puskás Péternek adta át.

Z. Zsolt a vallomásában a munkák felosztását és a nyereségrátát is ismertette: e szerint a közbeszerzésből lehívott munkákból

a Pannon Park kapott 50 százalékot;

a Penta 20 százalékot;

és a KBT 30 százalékot.

Állítása szerint a KBT 30 százalékos részesedését Czeglédy írta elő neki, és ezt a munkák kiosztásánál megpróbálták figyelembe venni, de nem mindig sikerült tartani, így „néhány százalékkal általában alatta maradt a munkák elosztása”. Mindezt ráadásul úgy, hogy Z. vallomása szerint „a KBT lényegében nem rendelkezett munkaerővel, csak egy egyszemélyes cég volt, és a munkákat alvállalkozókkal végeztette el, lényegében a cég arra kellett, hogy számlázni tudjon, és ki lehessen belőle venni […] a pénzt.”

Vagyis a Czeglédy saját bevallása szerint a strómanja nevén lévő cég a négy évre 6-8-10 milliárd forintos keretösszegű szerződés összegének majdnem harmadát megkapta. Ezt ráadásul hatalmas nyereségrátával: ahogy Z. Zsolt fogalmazott: „amikor a KBT kiszámlázott a Pannon Parknak egy munkát, arra mi 3 százalékot tettünk rá, és úgy számláztuk tovább az önkormányzatnak. A KBT a Pannon felé úgy számlázta a munkát, hogy legalább 20 százalék nyereség legyen rajta.”

A 2019-es önkormányzati választáson az akkor még MSZP-s, de az ötpárti ellenzék polgármesterjelöltjeként induló Kiss László legyőzte a kerületet 13 éve irányító Bús Balázst. A változás az érintettek visszaemlékezése szerint a Pannon Park körül kiépített visszaosztást egyáltalán nem érintette,

ahogy Z. Zsolt fogalmazott: „a 2019 októberi önkormányzati választásokat követően, 2019 novemberében kezdeményeztem egy hármas találkozót Puskás Péterrel és Czeglédy Gergővel. […] A találkozó során viszonylag könnyen megbeszéltünk mindent, mivel addig is ment a pénzezés hármunk között, így ennek csak a megváltozott viszonyoknak az igazításáról kellett egyezésre jutni, és az lett a megállapodás, hogy a továbbiakban is a korábbiakhoz hasonló nagyságrendű, azaz évi 100-120 millió körüli összeget kell fizetnem a Pannon Park Kft. aktuális parkfenntartásos keretszerződéséből Puskásnak és Czeglédynek, akik ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az addigi osztozkodási arányt a kerületi vezetésben történt változásokra figyelemmel megfordítják, és az új ciklusban a tőlem kapott pénzből 70 százaléka Czeglédy Gergőnek, 30 százaléka pedig Puskás Péteréknek jár.”

A Pannon Park szerződéseivel együtt a KBT biznisze is pontosan ugyanúgy folytatódott, mint korábban: a 2020-ban kiírt városüzemeltetési közbeszerzést megint a Pannon Park és a Penta nyerte, a kifizetések jelentős része pedig a vallomások szerint ugyanúgy a KBT-hez jutott.

Arról, hogy ez a modell meddig működött még így, Z. és Czeglédy 2024-es vallomásaiban nincs információ, sokat elárulnak azonban a KBT Kft. létszámadatai és pénzügyi beszámolóiban szereplő eredményei:

a cégnek 2022-ben és 2023-ban egymilliárd forint körüli árbevétele volt, amelyhez mindkét évben kiemelkedően jó, 300, illetve 500 millió forintos adózott eredmény jutott. Ebben az időszakban végig mindössze két alkalmazottjuk volt, vagyis az elvállalt munkák nagyon nagy részét valószínűleg nem saját munkaerővel, hanem alvállalkozókkal végezték el.

2024-ben a cégnek néhány hónapra 8 főre nőtt az alkalmazotti létszáma, és a bevétele is a korábbi többszörösére, 2,78 milliárd forintra nőtt, amivel megint egy szép, 372 millió forintos adózott eredményt sikerült elérnie. Ebben az időben tartóztatták le a hatóságok Kiss Lászlót és azt a Czeglédy Gergőt, aki ekkor vallotta be, hogy a KBT valójában egy hozzá tartozó, de stróman nevén lévő cég.

2025-ben aztán már töredékére, 317 millió forintra csökkent a KBT bevétele, amiből azért 71 millió forint adózott eredményt még mindig sikerült elérni.

Ez egybeesik azzal, hogy az óbudai önkormányzat 2025-ben területre és feladatra külön bontva új közbeszerzéseket írt ki, amivel párhuzamosan a 444 szerint a Pannon Parktól a korábbiaknál jóval kevesebb munkát hívtak le. A lap szerint a Pannon Park ezt kifogásolandó tavaly áprilisban még egy levelet is írt az önkormányzatnak, amelyben azt állította, hogy a munkák elmaradása már „közvagyonvesztéssel”, és közegészségügyi kockázatokkal jár.

Figyelemre méltó mellékszál, hogy a Pannon Park többször is a Penta Általános Építőipari Kft.-vel közösen nyerte az óbudai közbeszerzéseket, az érintettek szerint azonban a Penta nemcsak hogy nem fizetett kenőpénzt, de még a Pannon Park körüli korrupcióról sem tudott. Erről Z. Zsolt az egyik kihallgatásán azt mondta: „a Penta Kft. Nagy Gábor érdekeltsége és tudomásom szerint papíron is ő a tulajdonos, de neki semmilyen szerepe nem volt a korrupcióban, legalábbis nekem erről semmi tudomásom nincs. [...] Puskás és Czeglédy semmilyen utalást nem tett arra emlékezetem szerint, hogy miért szeretnék, hogy a Penta Kft. benne legyen a konzorciumban.”