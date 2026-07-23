Magyar Péter bejelentette, hogy szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek

áfa;gyógyszer;Magyar Péter;

2026-07-23 10:02:00 CEST

A lépés már szerepelt a Tisza programjában is.

Szeptember elsejétől a kormány áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket – jelentette be egy csütörtöki Facebook-posztban a miniszterelnök.

A gyógyszerek áfamentessége 2025 márciusában került be hangsúlyosan a Tisza politikai vállalásai közé: Magyar Péter akkor általánosságban a gyógyszerek adójának eltörléséről beszélt, később azonban a párt választási programjában már a vényköteles készítmények nullaszázalékos áfája szerepelt. Magyarországon a gyógyszereket jelenleg 5 százalékos áfa terheli.

A kormányváltást követően vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az intézkedés csak a receptre felírt vagy a vény nélkül kapható gyógyszerekre is vonatkozzon.

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, fideszes képviselő olyan javaslatot nyújtott be, amely minden gyógyszer áfáját eltörölné, és azt állította, hogy Magyar Péter eredeti kampányígérete sem tett különbséget a két termékkör között. Az Egészségügyi Minisztérium ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a Tisza programja kifejezetten a vényköteles gyógyszereket említi, ezért a kormány előterjesztése csak ezekre terjed ki.