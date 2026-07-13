A Tisza-kormány eltörli a támogatott gyógyszerek ötszázalékos áfáját, kár, hogy ez inkább csak olcsó gesztus, nem valódi rendszerszintű reform

áfa;betegek;receptek;parlamenti vita;gyógyszerek;tb-támogatás;Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete;Takács Péter;Hegedűs Zsolt;

2026-07-13 05:50:00 CEST

Ígéretteljesítésnek 100 százalék, költségcsökkentésnek csak jelképes a támogatott gyógyszerek 5 százalékos áfájának szeptembertől tervezett eltörlése. E lépés az érintett háztartásoknak legfeljebb havi néhány száz forint könnyebbséget jelent, míg a költségvetés bevételeit évente mintegy hétmilliárd forinttal csökkenti.

Másfél hete zajlik közpolitikai vita arról, ki tartotta be, és ki szegte meg a gyógyszerek áfájával kapcsolatos választási ígéretét. Takács Péter, a Fidesz képviselője és korábbn 4 évig egészségügyi államtitkár egy hete azt kérte számon Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszteren, hogy miért nem a teljes gyógyszerkörre törlik el a készítmények áfáját. Az egykori államtitkár azzal érvelt, hogy Magyar Péter kampányában „0 százalékra csökkentjük a gyógyszerek áfáját” ígéretet tett, ez így – szerinte – minden készítményre, a vényköteles és a vény nélkül kapható gyógyszerekre is vonatkozik. Az egészségügyi miniszter szerint viszont egyértelműen csak a receptre felírt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről volt szó. Takács Péter ezt nem hagyta annyiban, saját, egyéni képviselői indítvánnyal reagált: ha a kormány nem hajtja végre a teljes ígéretet, ő nyújtja be azt a javaslatot, amely a vény nélkül kapható (OTC) készítményekre is kiterjesztené a nulla százalékos kulcsot, mondván, „a gyógyszer nem luxuscikk”.

Egy, a lapunk által megkérdezett gyógyszeripari közgazdász a vitával kapcsolatban megjegyezte: a gyógyszeráfa ügye inkább egy olcsó gesztus, mint valódi rendszerszintű reform. A Tisza-kormány 7 milliárd forintos, csak a vényköteles gyógyszerekre szűkített lépése és a Fidesz által javasolt, ennél jóval költségesebb, teljes körű áfamentesség egyaránt aránytalanul kis betegoldali haszonnal jár. Hozzátette azt is, hogy:

a most ellenzékbe szorult Fidesz 16 éves kormányzása alatt maga is bevezethette volna a nulla százalékos kulcsot, mivel ezt az uniós jogi keretek már 2022 óta lehetővé teszik.

Becslések szerint a vényköteles gyógyszerek jelenlegi, 5 százalékos áfája mintegy 7 milliárd forint bevétel kiesést okoz évente. Azaz ebben az évben szeptembertől decemberig négy hónapra, körülbelül 2,3 milliárd forint költségvetési bevételkieséssel lehet számolni.

Gyógyszerpiaci szakértők lapunknak szinte egyöntetűen állították: a mostani, a támogatott gyógyszerek áfájának eltörlésére vonatkozó javaslat a betegek pénztárcájára nézve szimbolikus gesztus. A legtöbb receptköteles gyógyszernél ugyanis a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza. Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért annak csökkenéséből nem kizárólag a beteg részesül: jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadását is mérsékli.

Ennek részleteiről lapunknak Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója beszélt. Mint mondta: „Minden olyan lépést támogatunk, amely bizonyíthatóan csökkenti a betegek térítési díját. A támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése segíthet valamennyit a betegterheken, de inkább szimbolikus jelentőségét látjuk” – fogalmazott. A gyógyszergyártók számításai szerint egy átlagos beteg éves megtakarítása ezer forint alatt maradhat. Ennek oka, hogy a legtöbb vényköteles készítmény társadalombiztosítási támogatással vásárolható meg. A beteg csak a térítési díjat fizeti ki, így a gyógyszer árának jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állja. Ezért az áfacsökkentésből származó előny nem kizárólag a betegeknél jelenik meg. Hozzátette: ha az intézkedés megvalósul, átlagosan valóban ezer forint alatti összegről beszélünk, ugyanakkor itt nem statisztikákról, hanem emberekről van szó. Sokszor éppen a legvédtelenebb betegek költik a legtöbbet gyógyszerekre – mondta Szalóki Katalin.

Az AIPM ugyanakkor úgy látja, hogy ugyanekkora állami forrásból nagyobb segítséget lehetne nyújtani, ha azt nem általános adócsökkentésre, hanem célzott gyógyszertámogatásra fordítanák.

Szerintük elsősorban az alacsony jövedelmű, krónikus betegek, az idősek, illetve a többféle gyógyszert szedők szorulnak segítségre. Javaslatuk mellett azzal érvel Szalóki Katalin, hogy a célzott gyógyszertámogatás ott jelenik meg, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az általános áfacsökkentés mindenkinek segít valamennyit, de nem ott a legtöbbet, ahol a legnagyobb a teher. Szerinte érdemes lenne megvizsgálni a közgyógyellátás átalakítását vagy egy éves gyógyszerkiadási plafon bevezetését is a rászorulók számára, mert ezek célzottabban mérsékelhetnék a gyógyszerterheket.

Amíg a vényköteles gyógyszerek áfamentessége a kormány szerint körülbelül 7 milliárd forintot érne évente, a vény nélkül kapható (OTC) gyógyszerek 5 százalékos áfájának teljes eltörlése ennél jóval nagyobb, becslések szerint 24-27 milliárd forintos éves adóbevétel-kiesést jelentene. A különbség oka, hogy az OTC-piacon nincs NEAK-támogatás, amely a bevételkiesés egy részét „visszaforgatná” az államnak – ez tisztán, kompenzáció nélküli veszteség lenne a költségvetés számára, egy körülbelül 500-540 milliárd forintos piacon. Az áfacsökkentés mellett gyakran elhangzik, hogy az alacsonyabb árak növelik a fogyasztást, ami részben ellensúlyozhatná a költségvetési kiesést.

Arra az AIPM sem számít, hogy az áfamentesség érdemben növelné a gyógyszerfogyasztást. Azt pedig olasz és japán kutatások igazolják, hogy különösen a vény nélkül kapható gyógyszerek kereslete rendkívül rugalmatlan: néhány százalékos árcsökkenés csak elenyésző mértékben növeli az értékesítést. A szakirodalomban közölt árrugalmassági mutatók alapján egy 5 százalékos áfakulcs eltörlése várhatóan legfeljebb néhány tizedszázalékos forgalombővülést eredményezne, ami nem fedezné az állam adóbevétel-kiesését.

A gyógyszerek kedvezményes áfája Európában nem egységes. Bár több ország – például Málta, Írország vagy az Egyesült Királyság – régóta alkalmaz nulla százalékos áfakulcsot egyes gyógyszerekre, ezek jellemzően évtizedek óta változatlan szabályok. Az elmúlt években inkább az ellenkező irány figyelhető meg. Csehország 2024-ben átalakította kedvezményes áfarendszerét, Románia pedig szintén módosította gyógyszer-áfaszabályait. Nem ismert olyan európai ország, amely az utóbbi években vezette volna be a teljes körű, nulla százalékos gyógyszeráfát.

Szalóki Katalin kérdésünkre elmondta: az öt százalékos gyógyszeráfa eltörlése a gyártók nettó bevételét közvetlenül nem érintené. A támogatott gyógyszerek árát, valamint a nagykereskedelmi és patikai árréseket ugyanis jogszabályok szabályozzák, az áfa pedig fogyasztási adó. A gyártói bevételek csak akkor változnának, ha az áfacsökkentéssel együtt a támogatási rendszer, a referenciaárak vagy a visszafizetési (payback) szabályok is módosulnának. Megjegyezte: a gyógyszerellátás problémáit nem lehet kizárólag az áfán keresztül kezelni. A betegek terhei, a támogatási rendszer, a gyógyszertárak, a nagykereskedők és a gyártók működése egymásra épül, ezért a teljes ellátási lánc átgondolására lenne szükség.