Szép, hogy leléptették Sulyok Tamást, de Magyar Péter ezt nagyon elsiette

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-07-23 12:30:00 CEST

Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 2012 óta 17. módosítását, benne a kitétellel, hogy távoznia kell a Sándor-palotából. A köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el, egy ismert kutatók, művészek és sportolók által aláírt nyílt levél pedig megpendítette, hogy a világ valaha volt legjobb sakkozónője, Polgár Judit lehetne Magyarország új államfője. Magyar Péter annyira megörült ennek, hogy megszegte a saját ígéretét, vagyis hogy társadalmi vitát rendez a kérdésről, és azonnal jelezte, megkérdezi Polgár Juditot, mit szólna a felkéréshez. Ez hiba volt, Magyar Péter elsiette, Polgár Judit pedig szólt,. hogy nem tudja vállalni.