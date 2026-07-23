Szép, hogy leléptették Sulyok Tamást, de Magyar Péter ezt nagyon elsiette

Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 2012 óta 17. módosítását, benne a kitétellel, hogy távoznia kell a Sándor-palotából. A köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el, egy ismert kutatók, művészek és sportolók által aláírt nyílt levél pedig megpendítette, hogy a világ valaha volt legjobb sakkozónője, Polgár Judit lehetne Magyarország új államfője. Magyar Péter annyira megörült ennek, hogy megszegte a saját ígéretét, vagyis hogy társadalmi vitát rendez a kérdésről, és azonnal jelezte, megkérdezi Polgár Juditot, mit szólna a felkéréshez. Ez hiba volt, Magyar Péter elsiette, Polgár Judit pedig szólt,. hogy nem tudja vállalni.Polgár Juditot javasolja Magyarország új köztársasági elnökének több ismert sportoló, kutató és művészMagyar Péter sajnálja, hogy Polgár Judit kénytelen volt elutasítani az államfői jelölést