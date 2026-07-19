Polgár Juditot javasolja Magyarország új köztársasági elnökének több ismert sportoló, kutató és művész

Magyarország;köztársasági elnök;Polgár Judit;

2026-07-19 17:45:00 CEST

„Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban” – állapítja meg a nyílt levél, amelyet aláírt Antall György, Barabási Albert-László, Baán László, Kapu Tibor, Kulka János, Mácsai Pál, Rubik Ernő és Závada Pál is.

Polgár Judit megválasztását javasolja köztársasági elnöknek a magyar tudományos, kulturális és sportélet több képviselője.

A Forsthoffer Ágnes házelnöknek címzett levél – amelyet a Népszavának a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Nagy Tímea olimpiai bajnok küldött el – szerint Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltás óta húzódó átmenet végleges, megnyugtató lezárására.

Az aláírók szerint itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzék.

Úgy vélik, a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat.

Az aláírók indokoltnak és szükségesnek tartják, hogy az új köztársasági elnök az alkotmányozási folyamat lezárásáig, átmeneti jelleggel lássa el tisztségét. Szerintük a korlátozott mandátum garancia arra, hogy az új államfő ne politikai hatalmi bázis építésére, hanem a nemzet morális és közjogi újjászületésének szolgálatára szerződjön. A jelenlegi helyzetet különleges alkalomnak tartják a pártpolitikai érdekek meghaladására, és olyan államfőt látnak szükségesnek, aki valóban kifejezi a nemzet egységét.

Polgár Judit jelölését stratégiai gondolkodásával, tiszta logikájával, valamint a hazáért és a jövő generációkért érzett felelősségével indokolták. A levél szerint pályafutása és értékrendje a nemzet sorsfordító pillanataiban is iránytűként tud szolgálni. Megbecsültsége és az iránta itthon, valamint a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége és morális tartása pedig megkérdőjelezhetetlen.

A nyílt levél emlékeztet, hogy Polgár Judit minden idők legjobb sakkozónője, Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást.

Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni Magyarország kedvező külföldi megítélését. A gyermekek oktatásáért és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája az aláírók szerint azt bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli.

Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között.

„Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban” – hangzik a nyílt levél. Aláírói olyan államfőt tartanak szükségesnek, aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, és szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, valamint a mindannyiunkat összekötő szeretet a haza iránt. Álláspontjuk szerint Polgár Judit képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes és átlátható játék szellemében képviselje az országot az átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit.

Polgár Judit – fűzhetjük hozzá – minden vitán felül a sakk valódi királynője, 2005 júliusában 2735 Élő-ponttal a világranglista nyolcadik helyét foglalta el. Az 1987-ben kezdett aktív versenyzéstől 2014-ben vonult vissza, azóta a sakk népszerűsítésére koncentrál, és elég jól csinálja is: 2022-ben poénból 19 lépésben legyőzte a világelső norvég Magnus Carlsent, nemrég pedig a Facebookon posztolt arról, hogy Budapesten leült egy partira Arnold Schwarzeneggerrel.

A pályájáról készült dokumentumfilmet 2026 februárjában a Netflix mutatta be. Rendezőjével, Rory Kennedyvel interjút is készítettünk.

Az aláírók bíznak abban, hogy az Országgyűlés Polgár Judit személyében olyan elnököt ad az országnak, akire minden magyar állampolgár politikai hovatartozástól függetlenül büszke lehet.

A nyílt levelet

Antall György,

Baán László,

Barabási Albert-László,

Kapu Tibor,

Kelemen Barnabás,

Kepes András,

Kokas Katalin,

Kulka János,

Lovász László,

Mácsai Pál,

Nagy Tímea,

Parti Nagy Lajos,

Peták István,

Rubik Ernő,

Tóth Krisztina

és Závada Pál

írta alá.

Sulyok Tamás távozása után a köztársasági elnöki feladatköröket Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke veszi át. A parlamentnek 30 napja van az új államfő megválasztására. Államfőjelöltséghez egyébként a 199 parlamenti képviselő legalább egyötödének, vagyis minimum 40-nek az írásbeli ajánlására van szükség.