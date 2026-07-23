Magyar Péter bejelentette, hogy radikálisan csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak a díjazását

államigazgatás;Magyar Péter;

2026-07-23 12:43:00 CEST

Praktikusan a törvényi minimumra.

Magyar Péter közölte: jelentősen csökkentik az állami cégekhez megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, praktikusan a törvényi minimumra.

A miniszterelnök úgy értékelt, hogy ezek a testületek sok cégnél az előző kormány alatt kifizetőhelyként működtek.

A kormányfő jelezte, hogy radikálisan csökkentik az igazgatósági és felügyelőbizottsági díjazásokat, valamint az állami cégek menedzsmentjének és vezetésének díjazását is. Felidézte: Orbán Viktor miniszterelnökként a vége felé 7,5–8 millió forintot keresett, míg az ő miniszterelnöki fizetése ennél jelentősen kevesebb, bruttó 2,3 millió forint lesz. Ehhez képviselőként további bruttó másfél millió forintot kap, így a teljes jövedelme bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz ki.

Magyar Péter hozzátette: a kormány döntése alapján az állami cégek vezetői ennél csak kevesebbet kereshetnek, ezért 3 millió 600 ezer forintos bérplafont vezetnek be.

Összehasonlításként megjegyezte, hogy volt olyan állami cég, ahol az állami vezetők 7–8 millió forintot kerestek, emellett évi 20%-os prémiumban, valamint különböző igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági lehetőségekben is részesültek.

A politikus világossá tette: megtiltják az Orbán-kormányra jellemző gyakorlatot, amelyben politikai felsővezetők, jellemzően miniszterek és államtitkárok úgy láttak el igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságot, hogy azért díjazásban részesültek.

Magyar Péter arról beszélt, hogy természetesen szólnak érvek amellett, hogy fontos nagy állami vállalatok igazgatóságában és felügyelőbizottságában akár közigazgatási vagy politikai államtitkár, illetve helyettes államtitkár is helyet kapjon.

A politikai felsővezetőnek minősülő parlamenti szakállamtitkárok és miniszterek azonban ezt csak ingyenesen láthatják el, a helyettes államtitkárok pedig a már csökkentett igazgatósági és felügyelőbizottsági díjazásnak is csak a felét vehetik fel a rendes fizetésük mellett.

A miniszterelnök jelezte: nehéz pontosan megbecsülni a megtakarítás mértékét, de a döntéssel valószínűleg több tízmilliárd forintos éves megtakarítást érnek el a költségvetésnek és ezzel a magyar embereknek.