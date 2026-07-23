A Tisza-kormány 20 évre visszamenőleg vizsgálná a politika vezetők vagyonosodását

vagyonnyilatkozat;vagyonosodási vizsgálat;Magyar Péter;

2026-07-23 12:55:00 CEST

A Tisza-kormány az áfacsökkentés mellett elkezdett tárgyalni a Tisza egy másik fontos vállalását, a vagyonosodási vizsgálatok megindítását volt képviselőkkel, miniszterekkel, államtitkárokkal és politikai felsővezetőkkel kapcsolatban. A cél az, hogy 20 évre visszamenőleg vizsgálhatóak legyenek az extrém vagyonosodások, de a nem extrémek is.

A miniszterelnök úgy értékelt, mindenki tudja és látja, hogy a jelenlegi és korábbi, több 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen volt. Nem volt képes választ adni arra az egyszerű kérdésre, amely nemcsak az újságírókban, hanem szerinte minden magyar állampolgárban felmerült: hogyan tehettek szert politikusok mesés vagyonokra pusztán képviselői vagy államtitkári fizetésekből.

A cél az, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nagyon erős jogosítványokat kapjon. Kockázatelemzés alapján, részben ahhoz hasonlóan, ahogyan most is eljár, illetve ahogyan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal is fogja végezni a munkáját, 20 évre visszamenőleg betekinthessen az adott politikus, volt politikus vagy politikai felsővezető, valamint a vele egy háztartásban élők adataiba.

Magyar Péter szerint a vagyonnyilatkozati rendszer egyik hibája, bűne az volt, hogy ugyan a képviselő vagy a miniszter feleségének, gyerekeinek és a vele egy háztartásban élőknek is le kellett adniuk vagyonnyilatkozatot, azt azonban senki nem látta és nem tudta ellenőrizni. A dokumentumok valamelyik páncélszekrényben voltak az Országgyűlésben, majd minden évben megsemmisítették őket, így az egésznek semmi értelme nem volt.

A NAV-nak most lehetősége lesz arra, hogy 20 évre visszamenőleg belenézzen ezekbe az adatokba. A kormányfő felidézte, hogy korábban is voltak vagyonosodási vizsgálatok, ezt a lehetőséget emlékei szerint valamikor a 2010-es évek elején törölte el a Fidesz-kormány. Akkor ezek nem politikusok ellen irányultak, hanem a NAV általában a kiugró vagyonosodásokat vizsgálhatta kockázatelemzés alapján.

Magyar Péter hozzátette: ezt a lehetőséget sajnos, mint Magyarországon sokszor, visszaélésszerűen használták, és magánembereket pécéztek ki. Biztosan volt olyan eset, amikor nem ez történt, de nagyon sokszor politikai indíttatás alapján végezték a vizsgálatokat, aminek valóban nem volt értelme, és sem jogszerűnek, sem a jogállamba illeszkedőnek nem lehetett tekinteni.

Ez nagyságrendileg ezer embert jelent, ezért sürgetik a pénzügyminisztert a szükséges jogszabályok mielőbbi előterjesztésére. A miniszterelnök jelezte, hogy erre azért van szükség, hogy a NAV mielőbb megkezdhesse a szükséges kapacitások kiépítését és a humánerőforrás felvételét, hiszen nagyon-nagyon komplex, átfogó feladatról van szó.

A cél ugyanakkor nemcsak a múlt vizsgálata, hanem az is, hogy a szabályozás a jelenlegi képviselőkre is vonatkozzon.

A jogszabályterv jelenlegi állása szerint azok, akik most lettek országgyűlési képviselők vagy miniszterek, és a korábbi ciklusban nem töltöttek be ilyen pozíciót, két év elteltével már szintén vizsgálhatók, illetve vizsgálandók lesznek. Magyar Péter hangsúlyozta: akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, akár vagyonosodási vizsgálatról, akár más, a közpénzek felhasználását védő-ellenőrző szabályról van szó, azt mindig két irányban kell értelmezni. Egyrészt a múltban elkövetett bűncselekmények felderítését és a jóvátételt szolgálja, másrészt a jövőre nézve is világossá teszi a következményeket.

A kormányfő szerint mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy vele és a vele egy háztartásban élőkkel kapcsolatban is indulhat vagyonosodási vizsgálat, akár a Tisza-frakcióban, akár a hatfős Mi Hazánk-frakcióban, akár a Fidesz szétesése előtt álló frakciójában, vagy a KDNP-frakcióban ül, „ahol senkire senki nem szavazott”.