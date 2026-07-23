Publicus: Még a fideszesek közel harmada is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását

felmérés;Orbán Viktor;alkotmányozás;Publicus Intézet;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-07-23 05:55:00 CEST

Elsöprően nagy a népszerűsége a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásának, a magyar társadalom 78 százaléka egyetért az intézkedéssel – mutatta ki a lapunknak kutató Publicus Intézet friss felmérése.

Csaknem az egész ország, a magyarok 95 százaléka hallott arról, hogy a Tisza-kormány több lépcsőben módosítja az alkotmányt – derült ki a Publicus Intézet kutatásából. A Népszava megbízásából mintegy ezer fő megkérdezésével, július 16-21. között készült felmérés életkor, iskolázottság, nem, településtípus és régió szerint reprezentatív.

Az eddig ismert változtatások közül a leginkább az osztja meg a társadalmat, hogy a parlamenti képviselők a jövőben legfeljebb csak három cikluson, tizenkét éven keresztül tölthetik be mandátumukat. A többség azonban ebben a kérdésben is a Tisza mögött áll: a megkérdezettek 54 százaléka egyetért, további 7 százalék „inkább egyetért” a döntéssel. Összesen ez 61 százalék.

A tiszás szavazók 84 százaléka, a fideszes szimpatizánsok 17 százaléka helyesli a mandátumkorlátozást.

Az, hogy a miniszterelnök maximum csak nyolc éven keresztül, két kormányzati ciklus idejéig lehet hivatalában, ennél lényegesen nagyobb támogatottságnak örvend: ezzel már a megkérdezettek közel háromnegyede, 74 százaléka ért egyet. A miniszterelnöki tisztségre vonatkozó korlátozás azt jelenti, hogy Orbán Viktor sem lehet kormányfő a későbbiekben.

Ennek ellenére a fideszesek 18 százaléka is rábólintott a változtatásra.

Szintén 74 százalékos a támogatottsága annak, hogy 70 éves felső korhatárt vezetnek be az alkotmánybírák esetében, amellyel rögtön megszűnik Polt Péter és három másik alkotmánybíró mandátuma.

A legnépszerűbb intézkedés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, amit a magyarok 78 százaléka támogat.

A tiszások körében az arány megközelíti a 100 százalékot, de így gondolja a fideszesek kis híján háromtizede is (29 százalék).

A megkérdezettek 71 százaléka örül annak, hogy a vármegyéket ismét megyéknek fogják hívni, 70 százaléka pedig annak, hogy a főispánok neve újra kormánymegbízott lesz.