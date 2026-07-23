Egymilliárd eurós hitelt adott Észak-Macedóniának az Orbán-kormány, Magyar Péter kabinetje emiatt is feljelentést tett

Orbán-kormány;hitel;sajtótájékoztató;feljelentés;Észak-Macedónia;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-07-23 13:15:00 CEST

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium ebben az ügyben is ma fordult az igazságszolgáltatáshoz.

A negyedik ügy, amelyben a Tisza-kormány feljelentést tett, az Orbán-kormány által az Eximbankon keresztül Észak-Macedóniának nyújtott, körülbelül 1 milliárd eurós szabad felhasználású hitelt érinti.

Magyar Péter ismertette, ez jelenlegi árfolyamon kicsit több mint 360 milliárd forint, az ügylet kamata pedig 3,25 százalék.

A miniszterelnök rámutatott: ez jóval kedvezőbb annál, mint amilyen kamattal a magyar cégek és a magyar emberek hitelhez jutnak, de annál is, amennyiért a magyar állam vesz fel hitelt. Példaként a paksi atomerőművet említette, amelynek kapcsán Magyarország ennél jóval magasabb kamat mellett jutott forráshoz, ahogyan nagyon sok más ügyletben is.

A kormányfő ismertetése szerint az ügylet több mint 90 milliárd forinttal terheli a magyar költségvetést a kamatkiegyenlítés,

vagyis a piaci kamat és az Észak-Macedónia részére biztosított támogatott kamat közötti különbség miatt. A hitel teljes kockázatát 100 százalékos magyar állami kezesség fedezi, miközben az Eximbank az érintett országot jelentős kockázatúnak minősítette.

Magyar Péter úgy értékelt, hogy az Orbán-kormány ebben az esetben sem a magyar vállalkozásokat támogatta, hanem közpénzből több száz milliárd forintos kedvezményes hitelt adott egy kockázatosnak minősített országnak. Észak-Macedónia 3,25 százalékos kamattal kapta a több száz milliárd forintot, miközben a magyar emberek és a magyar vállalatok ennél jóval magasabb kamat mellett jutottak hitelhez.

A politikus szerint nagy titkolózás övezte az ügyletet. Ezt az is bizonyítja, hogy

a magyar nyilvánosság a második, 500 millió eurós hitelrészletről előbb értesülhetett az észak-macedón miniszterelnöktől, mint a pénzt biztosító Orbán-kormánytól.

Magyar Péter felvetette annak lehetőségét is, hogy az Orbán-kormány a magyar vállalkozások támogatására szánt összegből igyekezett megszilárdítani külföldi politikai szövetségese hatalmát és bizalmát, valamint esetleg bizonyos haveri cégeket helyzetbe hozni.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium ma mind a négy ügyben feljelentést tett. A Tisza-kormány nem akar és nem is fog ítéletet hirdetni ezekben az ügyekben, mert ez az eljáró nyomozó hatóságok, később pedig az igazságszolgáltatás feladata lesz.

A miniszterelnök világossá tette: a kormány minden szükséges segítséget megad ahhoz, hogy kiderüljön, történtek-e bűncselekmények, és ha igen, milyen súlyúak, valamint hol van az adófizetők pénze. A négy ügy összértéke körülbelül 1000 milliárd forint, miközben az Eximbanknál és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium hatáskörébe tartozó állami cégeknél továbbra is folyamatosan zajlanak az átvilágítások és a szükséges feljelentések megtétele.