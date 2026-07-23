Magyar Péter: Vannak még Orbán-bábok

lemondás;Magyar Péter;

2026-07-23 13:29:00 CEST

Én nem szeretnék annyira előre rohanni, hogy hova rendelik meg ki alá rendelik, vagy ki fölé - felelte arra Magyar Péter az MTVA kérdésére, hogy esetleg az Állami Számvevőszéket a Tisza-kormány alá rendelik-e.

Magyar Péter személyes véleménye szerint nem lenne jó a kormány alá rendelni őket, mert akkor tulajdonképpen elveszne a függetlenségük. Bár a KEHI más ügyeket vizsgál, szerinte nem az ilyen szervezetek függetlenségét és hatásköreit kell csökkenteni, hanem inkább növelni, hiszen a közpénzek védelme közös érdek.

A miniszterelnök jelezte: nem szűkítené le az ügyet Windisch Lászlóra, mert világosan elmondta, hogy április 12-én nem ő, hanem a magyar emberek hoztak döntést. Korábban egyértelműen felsorolták, kik azok az Orbán-bábok, akikkel együtt nem képzelhető el a rendszerváltás.

A kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy ugyan lassan, de beindult a várható dominó, amely láthatóan gyorsul. Felidézte, hogy már nemcsak Sulyok Tamás, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Hende Csaba és Polt Péter, hanem a legfőbb ügyész is vette a kalapját önként vagy más módon.

Magyar Péter hozzátette: továbbra is vannak olyan emberek, akiknek távozniuk kell, köztük a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és az adatvédelmi biztos. Szerinte vannak még Orbán-bábok, ezért merül fel a kérdés, hogy ki lesz a következő. Világossá tette ugyanakkor, hogy az Orbán-bábok eltűnése még csak előzetes feltétele a rendszerváltás beteljesedésének.

Ezt követően a vizsgálatoknak is le kell folyniuk, fel kell állnia a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak, a nemzeti vagyont pedig a lehető legteljesebb mértékben vissza kell szerezni. Magyar Péter ezért mindenkitől türelmet kért. A Facebook-kormányzással kapcsolatos kritikákra reagálva közölte: a kormány lépésről lépésre hajtja végre a vállalt programját. A költségvetés helyzete ugyan még annál is sokkal rosszabb, mint amit korábban gondoltak vagy sejtettek, mert mindenben hazudtak, ennek ellenére folytatják a munkát.

A miniszterelnök szerint óriási megtakarítást szeretnének elérni az állam és a kormányzat működésében, és már eredményeket is fel tudnak mutatni. A májusi és júniusi költségvetési adatok közül kiemelte, hogy júniusban a költségvetés több százmilliárdos plusszal zárta a hónapot. Megjegyezte: bár erre lehet azt mondani, hogy historikusan is így szokott alakulni, a költségvetés még az általuk vártnál is 60–80 milliárd forinttal nagyobb pluszban zárt. A kormánynak ezért mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy saját működésén spóroljon anélkül, hogy a közszolgáltatások és a kormányzati szolgáltatások minősége romlana.

Magyar Péter közölte: az a cél, hogy akár idén, akár jövőre minél többet megvalósítsanak vállalásaikból, lépésről lépésre. Úgy értékelt, hogy haladnak előre.