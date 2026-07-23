Nincs politikai szándék a Balásy Gyula-féle cégek átvételére

Balásy Gyula;Magyar Péter;

2026-07-23 13:31:00 CEST

Át kell világítani Balásy Gyula cégeit - jelentette ki a miniszterelnök az RTL kérdésére.

Hangsúlyozta, minden esetben a közpénzek védelmét mérlegelik. Nem volt és most sincs olyan alapvető szándék, hogy az állam átvegye az egész cégcsoportot, ugyanakkor alapos könyvvizsgálói, adószakértői, jogi és más átvilágítással meg kell vizsgálni, hogy ezekben, illetve sok más cégben van-e olyan érték, közpénz, a közpénzből közpénz jellegét elvesztett közpénz vagy bármilyen vagyonelem, amelyet érdemes vagy szükséges átvenni.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a közpénzzel jó gazda módjára kell eljárni. Hozzátette, mindenki tudja, hogyan működött ez a cégcsoport, amely ráadásul egy felfújt lufi volt, hiszen a tényleges tudás inkább az alvállalkozóknál maradt.

A kormányfő szerint az Orbán-kormány a lopáson és a korrupción kívül azzal is óriási problémát okozott, hogy rengeteg előre lekötött állami rendezvény és sportrendezvény lebonyolítását erre a cégre bízta. Ezek közé tartozik az augusztus 20-i és az október 23-i rendezvény, a MotoGP, valamint számos más esemény, miközben a cég jelenleg nagyrészt akkor sem tudna eljárni, ha akarna, mert a számlái végrehajtás vagy zár alatt vannak, így az alvállalkozóit sem tudja kifizetni.

Magyar Péter példaként az augusztus 20-i rendezvényt említette, amelyre a cég már egy csomó előleget, talán 8 milliárd forintot kapott. Ebből kellett volna megrendelni a „grandiózus, Sigmund Freud fantáziáját is megmozgató nagyságú tűzijátékot”, a cég azonban a szükséges összeget később nem fizette ki. A tűzijátékot így megrendelték, a magyar államnak kötelezettsége keletkezett, de a pénzt a cég már nem rendezte.

A politikus jelezte: nem arról van szó, ahogyan azt beállították, és nem az a kérdés, hogy a G7 portálnak honnan vannak ilyen információi, hanem az, hogy a cégcsoportot át kell világítani. Amennyiben van benne egymilliárd vagy 500 millió forint, amellyel közelebb kerülhetnek az ellopott közpénzekhez, azt az államnak át kell vennie. Ha azonban a cégek kötelezettségei meghaladják a vagyonelemeiket vagy az eredménytartalékban elhelyezett korábbi profitot, akkor nem kell hozzányúlni, és a felszámolásnak a maga rendje szerint kell végigmennie. Magyar Péter szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ebben az esetben így is, úgy is be fog lépni a képbe.

A miniszterelnök úgy értékelt, hogy ebben nincs ellentmondás, és továbbra sincs politikai szándék a cég átvételére. A kormány közép- és hosszú távú célja az, hogy a kormányzati háttérintézményekben ismét rendelkezésre álljon az a tudás, amely nagy állami rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges.

Hozzátette: a legspeciálisabb területeken, például a tűzijátékoknál valószínűleg nem lesz, és nem is kell ilyen tudást kiépíteni a magyar államigazgatásban, ezért ezeken a területeken továbbra is szükség lehet alvállalkozók bevonására. A korábbi rendszerben azonban minden területen talicskázták ki a pénzt: volt, ahol 50%-kal, máshol 200%-kal árazták fel a szolgáltatásokat, miközben leépült az állami tudás és kapacitás.

Magyar Péter szerint ezeket a kapacitásokat vissza kell építeni, és új közbeszerzéseket kell kiírni. Meg kell szüntetni azt az őrült központosítást is, amelyben a MÁV utolsó szalvétája, az utolsó továbbképzés és minden hirdetés ehhez a korrupt céghez, illetve Rogán Antal köréhez tartozott.