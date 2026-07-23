Magyar Péter: Az, hogy leköpik, egy olyan kockázat, amelyet az ember bevállal

biztonság;személyvédelem;Magyar Péter;

2026-07-23 13:52:00 CEST

Magyar Péter védelmébe vette a rendőröket és a személyvédelmet ellátókat, amikor az RTL azt kérdezte, nem akarja-e profibbakra cserélni a testőreit.

Közölte: általában ő kéri, „ilyen renitens”, hogy legyen élete, és amikor emberek közé megy, az országjáráshoz hasonlóan ne álljanak mellette egy méterrel, hanem az emberek odaléphessenek hozzá. A miniszterelnök nem akart panaszkodni, de jelezte, hogy külföldön még nincs ilyen ráhatása a szervekre. Lengyelországban és Törökországban rabnak érezte magát, főleg Isztambulban, mert ilyen körülmények között nem lehet az emberek között lenni és beszélgetni sem magyar, sem más emberekkel.

A kormányfő világossá tette: nem azért lett politikus, képviselő és miniszterelnök, hogy utána egy elzárt palotában, golyóálló mellényben, páncélozott autókban végigsuhanva vagy helikopterrel közlekedjen. Akkor nem csinálom – tette hozzá. Magyar Péter szerint, ha ebben bárkinek hibája van, az az övé, nem pedig a személyvédőké. Nem tudja pontosan, mekkora a kockázat, nyilván különböző kockázatok vannak, Magyarországot azonban nem tartja kockázatos területnek.

Úgy vélte, az, hogy valaki leköp valakit, előfordult már futballmeccsen, piacon, rossz esetben pedig egy családban is. Ez olyan kockázat, amelyet az ember bevállal.

A politikus sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, ahogyan amiatt is, ami a kampány során a civilekkel történt. Felidézte, hogy a Tisza-szigetek civiljei mellett sem álltak rendőrök, mégis autóval hajtottak a pultjuknak, felborították azt, vállalhatatlan trágárságokat szórtak rájuk, Kemotoxot fújtak az arcukba, egy volt fideszes polgármesterjelölt pedig megpofozott egy 75 éves idős hölgyet. Magyar Péter feltette a kérdést, hogy ő miért lenne kivétel. Közölte, hogy ugyanezeket elszenvedi vagy megkapja, majd megrázza magát. Inkább azt sajnálja, aki ilyet elkövet, mert vagy ennyire elkeseredett, vagy olyan propagandát hallott és olvasott.

A miniszterelnök ismét megvédte a személyvédőket, mert minden „nagy szakértő levonta az óriási következtetéseket” arról, hogy veszélyben van „a magyar nemzet valamije vagy valakije”. Ő azonban nem érzi magát veszélyben.

Magyar Péter azt is elárulta, hogy gyakran mindenféle személybiztosítás nélkül jár a gyerekeivel az országban és a városban, és még soha nem érte komoly inzultus. Ha pedig ilyen történik, vállalja a következményeit, és így tesz, amíg tud.