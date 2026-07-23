Magyar Péter szerint fog még feljelentés születni a Gondosóra ügyében

feljelentés;Magyar Péter;Gondosóra;Tisza-kormány;

2026-07-23 13:42:00 CEST

A Telex a Gondosóra programról és az azzal kapcsolatos feljelentésről kérdezett. Magyar Péter szerint fog még az ügyben feljelentés születni. A célját nem vitatja, de az eddigi program nem felelt meg az uniós mérföldköveknek, ezért ki kellett venni. A cél nemes, de hatalmas lopások mmellett hajtották végre ezt is a miniszterelnök szerint. A helyreállítási tervből a forrásvesztés elkerülése érdekében vették ki a programot. Ha a Fideszen múlik, a pénz teljesen elveszett volna - hangsúlyozta, hozzátéve, minden egyes hasonló projektet át kellett nézni és ami bebukott volna, azt kivették.