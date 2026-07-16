Feljelentést tett a Gondosóra program ügyében az Integritás Hatóság

Az Integritás Hatóság (IH) köztes jelentést készített a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról. A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi – tette közzé Facebook-oldalán a részben vagy egészben európai uniós források felhasználásának ellenőrzésére létrehozott állami szerv.
Az IH részleteket nem közölt a feltárt visszaélésekről, de mint írták, a köztes jelentés lezárása mellett folytatják a tényfeltáró munkát, és a még folyamatban lévő vizsgálati cselekmények eredményéről a vizsgálatot záró jelentésben számolnak majd be. Ugyanakkor a Népszava is beszámolt korábban arról, hogy az Orbán-kormány fideszes kampánycélokra használta az eredetileg a 65 év feletti idősek védelmére, rosszullétük esetén gyors segítségre kitalált programot.Orbán Viktor nőnapi köszöntőjét küldték ki a Gondosóra program hírlevelében
Idén márciusban például Orbán Viktor nőnapi köszöntőjét küldték ki a Gondosóra program hírlevelében. Azt pedig 2025 februárjában elsőként a Népszava írta meg, hogy 2026. május 4-ig kommunikációs kampányt indít az Orbán-kormány a gondosóra népszerűsítésére. Mintegy 850 millió forintot költenek el a 65 éven felülieknek ajánlott eszközzel összefüggő hirdetési- és marketingszolgáltatásokra, rendezvényszervezési- továbbá nyomdai kivitelezési munkálatokra.
Arról is írtunk, hogy idén januárban Hadházy Ákos közölte, hogy az Integritás Hatósághoz és az OLAF-hoz, az Európacsi Csalás Elleni Hivatalhoz fordul, mert a kormány Orbán Viktor fotójával ellátott kampánylapot küld ki a kormány a részben EU-s pénzből finanszírozott gondosórát használóknak.Kampánylappal küldi ki a gondosórákat az Orbán-kormányKampányra állítják be a gondosórákat, a 2026-os választásig még 850 millió forintot akarnak a kampányára költeniHadházy Ákos: Már az Integritás Hatóság és az NAV is vizsgálja a Gondosóra-projektet