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2026-07-16 17:06:00 CEST

Feljelentést tett a Gondosóra program ügyében az Integritás Hatóság

A korrupcióellenes szervezet több bűncselekmény gyanújával fordult a nyomozó hatóságokhoz, és más eljárásokat is kezdeményez. Hadházy Ákos korábban több bejelentést is tett a program fideszes kampánycélú felhasználása miatt.