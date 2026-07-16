Fidesz;feljelentés;uniós források;OLAF;kormánypropaganda;Hadházy Ákos;Integritás Hatóság;Gondosóra;

Juhász Roland, a Gondosóra program felügyeletéért és megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője beszédet mond Szerencsen február 15-én

Feljelentést tett a Gondosóra program ügyében az Integritás Hatóság

A korrupcióellenes szervezet több bűncselekmény gyanújával fordult a nyomozó hatóságokhoz, és más eljárásokat is kezdeményez. Hadházy Ákos korábban több bejelentést is tett a program fideszes kampánycélú felhasználása miatt.

Az Integritás Hatóság (IH) köztes jelentést készített a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról. A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi – tette közzé Facebook-oldalán a részben vagy egészben európai uniós források felhasználásának ellenőrzésére létrehozott állami szerv.

 Az IH részleteket nem közölt a feltárt visszaélésekről, de mint írták, a köztes jelentés lezárása mellett folytatják a tényfeltáró munkát, és a még folyamatban lévő vizsgálati cselekmények eredményéről a vizsgálatot záró jelentésben számolnak majd be. Ugyanakkor a Népszava is beszámolt korábban arról, hogy az Orbán-kormány fideszes kampánycélokra használta az eredetileg a 65 év feletti idősek védelmére, rosszullétük esetén gyors segítségre kitalált programot.

Idén márciusban például Orbán Viktor nőnapi köszöntőjét küldték ki a Gondosóra program hírlevelében. Azt pedig 2025 februárjában elsőként a Népszava írta meg, hogy 2026. május 4-ig kommunikációs kampányt indít az Orbán-kormány a gondosóra népszerűsítésére. Mintegy 850 millió forintot költenek el a 65 éven felülieknek ajánlott eszközzel összefüggő hirdetési- és marketingszolgáltatásokra, rendezvényszervezési- továbbá nyomdai kivitelezési munkálatokra.

Arról is írtunk, hogy idén januárban Hadházy Ákos közölte, hogy az Integritás Hatósághoz és az OLAF-hoz, az Európacsi Csalás Elleni Hivatalhoz fordul, mert a kormány Orbán Viktor fotójával ellátott kampánylapot küld ki a kormány a részben EU-s pénzből finanszírozott gondosórát használóknak.

Magyar Péter szerint Vitézy Dávid nevét arany betűkkel fogják írni, ha megvalósulnak a megcélzott fejlesztések. Eddig 965 olyan ember jelentkezett, aki már leszerelt, de újra valamelyik magyarországi rendvédelmi szerv tagja akar lenni. Minden egy helyen a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztató bejelentéseiről.