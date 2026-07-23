A horvátok legyőzésével elődöntős a magyar férfi vízilabda-válogatott

Világkupa;vízilabda;

2026-07-23 14:53:00 CEST

A magyar férfi vízilabda-válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddötőjében.

Álmosan kezdett a magyar csapat, a horvát fiatalok első három lövésükből betaláltak. Varga Zsolt tanítványai a negyed közepén kezdtek ébredezni és Fekete Gergő vezetésével kezdték meg a felzárkózást, majd ki is egyenlítettek.

A horvátok rendkívül bátran játszottak a folytatásban is, nem várt megoldásokkal próbálkoztak, méghozzá többször is sikeresen. Mindeközben a magyarok támadójátéka feljavult, és egygólos előnnyel fordulhattak.

A harmadik negyed a kapuba érkező Gyapjas Viktor nagy védésével és Vismeg Zsombor bombájával indult, a magyarok védekezése is jobb lett, aminek köszönhetően 13-10-es vezetéssel várhatták a záró nyolc percet.

Az utolsó felvonás közepére biztossá vált a magyar siker, a horvátok - akik erre a tornára szinte teljes egészében az U20-as csapatukat küldték ki - ezzel együtt is becsülettel küzdöttek a lefújásig.

Varga Zsolt együttese szombaton - magyar idő szerint 10.30-tól - a négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre ötméteres-párbajban búcsúztatták a spanyolokat.

A női válogatott még szerdán 8-7-re kikapott az olimpiai bajnok spanyol csapattól. Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken - magyar idő szerint 5 óra 15 perctől - az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.