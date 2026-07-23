Megvan a férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

kézilabda;Magyar Kézilabda Szövetség;Sótonyi László;

2026-07-23 14:44:00 CEST

Helytállóak voltak a Népszava információi: a Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfiválogatott szövetségi kapitányának. Megbízatása három évre szól.

A Magyar Kézilabda-szövetség csütörtökön sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Sótonyi László lett a menesztett Chema Rodríguez utódja a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztján.

„Egy edzőnek, aki dolgozik, ebben a szakmában ez a csúcs. Erről álmodtam én is egykor, hogy ezt a csúcsot elérjem, ami most sikerült.

Tiszában vagyok ennek a kihívásnak a nehézségeivel, de az eddig elvégzett munkám ezeknek a leküzdésében fontos támogatást ad majd. Megvannak az elképzeléseim arról, milyen munkát szeretnék a válogatottnál végezni” – emelte ki Sótonyi László szövetségi kapitány.

Az 56 esztendős Sótonyi játékosként 190 mérkőzésen öltötte magára a nemzeti csapat mezét. Az elmúlt szezonban hatodik helyen végzett a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatával a bajnokságban, a junior válogatottal 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert, a vasárnap zárult Európa-bajnokságon pedig története első aranyérméig vezette az együttest. A felnőtt válogatott irányítására három évre kapott megbízást.