Magyar Péter szerette volna, ha kérdezik a benzinárról

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-07-23 14:07:00 CEST

A miniszterelnök hiányolta, hogy nem hangzott el kérdés a benzinárakról, ezért kérdés nélkül is elmondta, hogy a benzin és a dízel átlagára 1-2 forint eltéréssel van a védett ár környékén. Majd mutatott egy statisztikát, amely szerint mind a benzin, mind a gázolaj ára jóval alacsonyabb a környező országok átlagárainál.

A Mol százhalombattai finomítóját még mindig nem sikerült teljesen megjavítani, várhatóan szeptemberre tud majd teljes hatásfokkal üzemelni.

Ha a Hormuzi-szorosban és Oroszországban fennmarad a jelenlegi helyzet, akkor azonban a nagykereskedelmi árak növekedni fognak - helyezte kilátásba a miniszterelnök, hozzátéve, a kiskereskedelmi árak növekedésének mértéke ehhez képest kisebb lehet. Az áremelkedésen tehát nem kell meglepődni, de a kormányfő nem számít drasztikus mértékűre.

Túl nagy különbség a régiós országok üzemanyagáraihoz képest azért nem lehet, mert az iszonyatos mértékű benzinturizmust indít be, ezért a kormányfő annyit ígért, hogy az átlag alatti szintet tartani fogják a régióban.