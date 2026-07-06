Meglepetésre májusban már jobban teljesített a kiskereskedelem, a fogyasztás növekedése felfelé húzhatja a GDP-t

benzin;lakossági fogyasztás;élelmiszer;kiskereskedelmi forgalom;

2026-07-06 10:45:00 CEST

Sokan most pótolták az elhalasztott vásárlásaikat és üzemanyagból is sok fogyott.

Kedvezően alakult a kiskereskedelem májusban: a szektor forgalmára a nyers adat szerint 3,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom 0,7 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–májusban a forgalom – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A szakember szerint az erőteljes növekedés nem meglepő, bár talán valamivel kedvezőtlenebb adatra lehetett számítani. Az átlagkereset jelentős, áprilisban a nettót tekintve 11,2 százalékos emelkedése, az alacsony, mindössze 1,8 százalékos májusi infláció, az előző kormány laza fiskális politikája, illetve a választás utáni hangulatjavulás egyaránt hozzájárultak a fogyasztás bővüléséhez. A három bolttípus közül a forgalom volumene legnagyobb mértékben az üzemanyag-kereskedelemben bővült, 8,4 százalékkal. Ez a növekedés mindenképpen meglepő, hiszen még az iráni háború időszakát éltük, azaz az üzemanyag ára a védett ár miatt nem volt kiemelkedően drága, de olcsónak sem volt nevezhető. Ráadásul a benzinkutak forgalma az előző hónapokban is erős volt; pánikvásárlás ilyen hosszú időn keresztül pedig kevéssé valószínű, hogy kialakult – hangsúlyozta Regős.

A nemélelmiszer-üzletek forgalma is nagymértékben, 7,4 százalékkal növekedett. Ez talán kevésbé meglepő, hiszen itt van lehetőség az elhalasztott fogyasztás bepótlására, és itt tud nagyobbat nőni a volumen, ha éppen magasabb a vásárlási kedv.

Ezen belül is leginkább magunkra költöttünk: a legnagyobb mértékben az illatszerek és a ruházati termékek forgalma nőtt, ám a bútorok, a műszaki cikkek és az egyéb iparcikkek esetében is érdemi volt a növekedés. Csökkent viszont a használt termékeket árusító üzletek forgalma, ami nem meglepő annak fényében, hogy ha jobban megy a gazdaság, és több pénzük van a háztartásoknak, akkor inkább az új termékeket keresik.

Az élelmiszerboltok forgalma 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Itt a növekedés korlátosabb, hiszen nem lehet sokkal többet enni, egy idő után inkább csak jobb minőségű termékeket lehet fogyasztani. Persze vannak olyan szegényebb háztartások, ahol még mindig elsősorban a mennyiség a kérdés – emelte ki.

Mindezek fényében az körvonalazódik, hogy a fogyasztás erőteljesen felfelé húzza majd várhatóan a második negyedéves GDP-t, és a növekedés akár az év egészére is kitarthat, amennyiben az inflációt sikerül alacsonyan tartani, hiszen a béremelkedés mértékében nagyobb meglepetésre már nem nagyon lehet számítani.