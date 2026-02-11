Rejtély, hogy mi történt, a Mol szerint egyszerűen senki sem felelős a százhalombattai olajfinomítóban pusztító tűzért

tűz;MOL;felelősség;Százhalombatta;Dunai Finomító;

2026-02-11 20:30:00 CET

Nem szabotázs és nem gondatlanság – szögezte le lapunknak a Mol, cáfolva az ennek ellentmondani látszó leírásokat is. Több forrásunk azt érzékeltette, hogy személyi sérülés híján az egészhez kívülállóknak semmi köze.

Korábban egy, az áramhálózatba fordítva visszakötött szivattyú is felmerülhetett a Dunai Finomító (Dufi) tavaly október 20-i tűzesetéhez vezető okok között – derítettük ki egy belső viszonyokat ismerő szakember lapunknak nyújtott tájékoztatása nyomán. A magát The Kidnek nevező forrásunk állításaiból csak a mások által is megerősítetteket idézzük.

E szerint a finomító AV3 nevű lepárlójának belépési pontján szivattyúk továbbítják a beérkező kőolajat az első tartályrendszer felé. A berendezések párosak, így az egyik kiesésével a másik áll üzembe. A tűzeset előtt viszont az egyik hibás egységet helyettesítő másik is elromolhatott. A gyors javítás után a pótszivattyút újból áram alá helyezhették, de fordított polaritással köthették vissza, ilyenkor pedig a forgórész nem szivattyúz, csak fordítva pörög. Bár a polaritástévesztést semmi nem akadályozza, az forrásaink szerint nem gond, mert ilyenkor az előírások szerint leigazolt forgásiránypróbát kell végezni. Ez esetben viszont a helytelen működésre csak később derülhetett fény. A helyes bekötés és újraindítás utáni, a korábbi gyanúk szerint az egység teljes kiégését közvetlenül kiváltó események leírásában oly szélsőséges eltéréseket tapasztaltunk, hogy azokat további bizonyítékok híján egyelőre nem idézzük. Forrásunk beszámolója kapcsán annyi mégis megjegyzendő: a nyomok szakszerűtlen félreértelmezése okot adhatott arra, hogy a Mol azonnali cáfolata után közel két héttel Pintér Sándorra hivatkozva Facebook-üzenetében Orbán Viktor mégis megpendítse a külső szabotázs lehetőségét.

A Magyar Nemzet korábbi információi szerint ennek nyomán vette át a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató mindazonáltal a november eleji washingtoni kormánydelegáció tagjaként a mandineres Kacsoh Dániel kérdésére, miszerint „mennyire lehetett ez egy szándékos esemény, mennyire lehetett mögötte valamiféle, a magyar politikára hatásgyakorlási szándékkal végrehajtott esemény, sorozat vagy cselekmény”, azt válaszolta, hogy „ilyen konteóelméletek vannak”, majd a finomító működésének bonyolultságát ecsetelte.

A hozzánk eljutott leírások abban is egybecsengtek, hogy néhány más okból a helyszínen tartózkodó munkatárs csak lélekjelenlétének köszönhetően tudott kimenekülni, a felszabaduló erőkre jellemző módon az egységet „hagyni kellett kiégni”, a szakszerű tűzoltás a lángok tovaterjedésének sikeres megakadályozására korlátozódott, illetve a kárt és a kieső bevételt is tízmilliárdos nagyságrendűre tették. A korábbi finomítói költségcsökkentések és a tűzeset közötti áttételes kapcsolat esélyeit firtató felvetésünkre a Molon kívül határozott tiltakozást nem hallottunk, bár ezt alátámasztó levezetés sincs.

A tűzeset után a hatósági eljárással együtt indított, jelenleg is zajló belső vizsgálat alapján az említett műszaki hiba és a tűzeset közötti ok-okozati összefüggés kizárható – szögezték le kapcsolódó megkeresésünkre a Molnál. Az eddigi eredmények alapján a tűzeset műszaki eredetű lehet: gondatlanságra utaló nyomot nem találtak - fűzték hozzá, a részletes tájékoztatás lehetőségét a tényfeltárás utánra téve. Mindemellett nyomatékosították: a finomító összes dolgozója mindig, így a mostani tűzeset kapcsán is, megfelelő felkészültséggel, létszámban, a szigorú előírásokat teljes mértékben betartva végzi munkáját, amihez a Mol minden feltételt biztosít. A belső működés a berendezéseket az esetleges emberi hibáktól is védi.

Egy forrásunk szerint, bár a belső vizsgálat során a fentiekhez hasonló események valóban felmerültek, a lehetséges okok közül mára kikerültek. Forrásunk leírásának nem mond ellent az Mol decemberi tőzsdei nyilatkozata sem, miszerint a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. Igaz, a belső vizsgálat a súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás esélyét már akkor kizárta.

Bár a szivattyú fordított visszakötése alighanem tényleg felmerült a lehetséges okok között, az olajcégnél a részletes cáfolaton túl azt nem érzékeltették, hogy ha ez nem, hozzávetőleg milyen műszaki okok vezethettek ténylegesen a tűzesethez. Sőt. Munkatársunkkal több forrás azt érzékeltette, hogy személyi sérülés híján kívülállóknak a finomító belső ügyeihez a közlemények nyugtázásán túl semmi köze. Lapunk a Mol vizsgálatának eredményeit elfogadja és nem vádol senkit semmivel. Az adatgazdák tárgyszerű tájékoztatása híján ugyanakkor kötelességünknek érezzük, hogy az ország finomítójának teljesítményét érdemben visszavető tűzeset kapcsán beszámoljunk a hozzánk eljutó, ellenőrzött feltevésekről.

A Készenléti Rendőrség NNI-nél az eljárás zajlik, amiről a nyomozás érdekére tekintettel bővebb tájékoztatás nem adható - közölte lapunkkal a hatóság.