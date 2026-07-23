Világpremierrel érkezik Velencébe Reisz Gábor negyedik nagyjátékfilmje

Mundruczó Kornél;Velencei Filmfesztivál;Reisz Gábor;Elizabeth Chai Vasarhelyi;

2026-07-23 16:50:00 CEST

A Földszint a magyar társasházi közgyűlések és az együttélés abszurditásából építkezik.

A Venezia Spotlight szekcióban tartják Reisz Gábor negyedik nagyjátékfilmje, a Földszint világpremierjét a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon – jelentette be a rendezvény igazgatója, Alberto Barbera. Ahogy fogalmazott: „Reisz Gábort jól ismerjük Olaszországban.” Nem véletlenül: a rendező előző filmje, a Magyarázat mindenre 2023-ban első magyar alkotásként nyerte el az Orizzonti szekció fődíját a Mostrán.

A Venezia Spotlight olyan filmeket mutat be, amelyek a fesztivál szervezői szerint kreatív és egyedi módon szólítják meg közönségüket. A szekció közönségdíjáról a nézők szavazatai döntenek.

A Földszint a magyar társasházi közgyűlések és az együttélés abszurditásából építkezik. Főhőse Méhn Kristóf (Tompa Ádám), a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével egy földszinti lakásban él. Amikor megtudja, hogy hamarosan apa lesz, penészfoltot fedez fel lakása falán, és elhatározza, hogy kideríti annak eredetét. A történet péntek délutántól másnap hajnalig követi végig az eseményeket.

A filmben Tompa Ádám, Józsa Bettina, Bacskó Tünde, Crespo Rodrigo, Znamenák István, Gazsó György, Rusznák András, Kindl Juli, Tímár Éva és Fülöp Viktor szerepel. Operatőre Becsey Kristóf, a forgatókönyvet Reisz Gábor Schulze Évával közösen írta. A vezető producer – a rendező korábbi filmjeihez hasonlóan – ezúttal is Berkes Juli. A Magyarázat mindenre olaszországi sikere után Andrea Romeo producer is csatlakozott a stábhoz, így a Földszint magyar–olasz koprodukcióban készült. Az alacsony költségvetést közösségi finanszírozás is kiegészítette.

Szakmai körökben sokan arra számítottak, hogy Mundruczó Kornél új filmje, a Place to Be a versenyprogramba kerül, végül azonban a hivatalos program versenyen kívüli fikciós vetítései között mutatják be.

A Wéber Kata forgatókönyvéből, Taika Waititi, Pamela Anderson és az Oscar-díjas Ellen Burstyn főszereplésével készült dráma egy idős nő és egy középkorú férfi váratlan kapcsolatát követi nyomon. A két szereplő egy Chicagóból New Yorkba tartó utazás során egy eltévedt versenygalambot próbál hazajuttatni.

Magyar kötődésű alkotásból azonban ezzel még nincs vége a sornak. Elizabeth Chai Vasarhelyi magyar származású rendező és Jimmy Chin Everest: The Other Side című dokumentumfilmjét a Venice Open szekcióban vetítik. A National Geographic produkciója az elit síhegymászók, Jim Morrison és Hilaree Nelson expedícióját követi nyomon, akik az Everest északi falának közvetlen útvonalát készülnek megmászni, majd lesíelni. Az utóbbi vállalkozás sporttörténeti jelentőségű lenne.