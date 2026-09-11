Egy ütős az elejére, aztán pedig még egy a végére – így jellemezném a magyar jelenlétet a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon: Horvát Lili Jegyzeteim a Marsról című filmje után Reisz Gábor Földszintje dobta fel a szakmát a világ legöregebb mozgóképes mustráján.
A Földszint a magyar társasházi közgyűlések és az együttélés abszurditásából építkezik.
Reisz Gábor filmrendező a KV Társulat felkérésére megrendezte A nem beszélve arról, hogy… című előadást. A produkció, amelyet a Fischer Iván Lakásszínházában játszanak, a filmkészítés gyötrelmeit és örömeit villantja fel.
Ma kezdődik az afrikai kontinens legjelentősebb mozgóképes eseménye, amelyen Reisz Gábor Magyarázat mindenre című művét is vetítik. Rémi Bonhomme művészeti igazgatót Zoomon értük utol.
Briliáns mese el a felnőtté válásról és egy ország kulturális változásairól.
A Magyarázat mindenre filmtörténelmet írt Velencében.
Egy 18 éves fiú botrányba torkolló érettségi vizsgájának történetéért a kettészakadt Magyarországon.
Reisz Gábor pedig szimplán bevette Velencét.
Valószínűleg nagyon sok ember már most azt hiszi, hogy a Magyarázat mindenre ellenzéki kiáltvány – mondja a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozó harmadik nagyjátékfilmjéről a rendező. Az SZFE-üggyel ő és körülötte sokan egyik napról a másikra megbélyegzettek lettek, de mindkét oldal gyűlöletét próbálják megérteni. Szerinte nagyon rossz üzenete van annak, hogy egy politikus ilyen luxuséletet él.
A világ legrégebbi mozgóképes ünnepén, az A kategóriás Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be a Magyarázat mindenre című magyar film. A hírt Alberto Barbera igazgató jelentette be a fesztivál kedd délelőtti sajtótájékoztatóján.
Ugyanaz jobban? A VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan után Reisz Gábor újabb személyes filmet készített. Játékosságában, drámai mélységében, őszinteségében és egyediségében lenyűgöző lett a Rossz versek.
Háromszáz csirke és telefonon rögzített jelenetek: belestünk Reisz Gábor Rossz versek című új filmjének forgatására.
A filmipar száz százalékon pörög, bár a magyar alkotások ennek lassan a hátrányát látják: egyre drágább a szakmunka, alig találni munkaerőt. Egyszerre 9 film forog, mert Budapest bármilyen korú és stílusú várost el tud játszani.
Torinóban szombaton ért véget a velencei után a második legrangosabb olasz nemzetközi filmfesztivál. A tavaly négy díjat is elhozott Reisz Gábor után ezúttal magyar részvétel nem volt. Az idei fődíjas Guillaume Senez “Keeper” serdülőkora című filmje lett.
Két elsőfilmes magyar rendező hozott haza a hétvégén nemzetközi elismerést a munkáját bemutató fesztiválokról.
Reisz Gábor nyerte el a legjobb rendező díját a szófiai nemzetközi filmfesztiválon a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjéért.
Párizsban készíti elő új filmjét Reisz Gábor, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film írója-rendezője-zeneszerzője-operatőre.
Reisz Gábor VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjének nézettsége az október végi bemutató óta a tegnapi napon, február 9-én átlépte az ötvenezer nézős küszöböt, ami minden mércével mérve kivételes eredmény egy elsőfilmes magyar rendező és stábja számára.
A szombaton zárult 32. Torino Film Festivalon óriási sikert aratott és a végén duplán is megtapsolták a magyar rendező, Reisz Gábor diplomafilmjét, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlant, amely négy díjjal tért haza.
Négy díjat nyerte Reisz Gábor diplomafilmje a szombat este véget ért 32. Torinói Filmfesztiválon, Olaszország rangos nemzetközi filmes seregszemléjén.
A VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan egy olyan diplomafilm, amely már akkor kultfilmmé lépett elő, mielőtt moziforgalmazásba került volna. Rendezője, írója, operatőre egy személyben a frissen végzett Reisz Gábor, főszereplője a vele együtt filmrendezőszakon végzett Ferenczik Áron.
Budapesten egy mobilmozit rendelhetnek keddig az érdeklődők, ha látni akarják Reisz Gábor Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjét. A kezdeményezést azzal indokolták, hogy a fiatalok megváltozott filmfogyasztási szokásaira kívánnak így reagálni.
A tegnap zárult Magyar Filmhéten több mint 12 ezer perc magyar film futott le a MOM Park mozijaiban. A legtöbb már közönség előtt is szerepelt korábban, miután a mustra az elmúlt három évben született mozgóképeket szedte össze. A játékfilmeket is főként utánjátszó program képviselte. Alig volt valamire való új bemutató.
Kellemes meglepetés volt Reisz Gábor rendező számára, hogy külföldön is értik a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmet, amellyel az volt a célja, hogy magyar problémákról szóljon magyar karakterekkel. Az alkotás elnyerte a miskolci CineFest nemzetközi filmfesztiválon a zsűri nagydíját.
A Land Ho! című izlandi-amerikai film bemutatójával ma megkezdődik a 11. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A szeptember 21-ig tartó programban minden eddiginél több filmet láthat a közönség, több mint kétszáz mozgókép szerepel a különböző szekciókban és programokban. Miskolc külön bája: a közönség minden vetítésre ingyen léphet be.
Hét emelet zuhanás és az épp hogy csak túlélt 29. szülinap - Karlovy Varyban a fesztivál végén két magyar filmet mutattak be. Pálfi György Szabadesése a fő versenyben, Reisz Gábor VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című diplomafilmje az East of the West szekcióban mutatkozott be tapsok kíséretében.