Munkakeresésből szexmunka, a lecsúszáshoz pár nap is elég Józsefváros utcáin

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2026-07-24 13:00:00 CEST

Elkísértük a HepaGo szociális munkásait egy átlagos józsefvárosi délutánra. Riport.

Két lány ül a Kálvária téren a padon, mindketten rövid, áttetsző ruhában, kisminkelve. A fiatalabb odaköszön kis csapatunknak. Galló Ramóna, a HepaGo munkatársa csak lassan ismeri fel. Hétfőn találkoztak, akkor mondta neki a lány, hogy vidékről jöttek fel barátjával szerencsét próbálni, de nem jött be, úgyhogy mennek vissza. Normális ruhában, nem kisminkelve. Szerda van, de maradtak, most pedig már, úgy látszik, szexmunkából él – ennyi idő alatt tudnak sorsok megfordulni. A barátja egy távolabbi padon fekszik, nincs jól.

A HepaGo projekt 2020-ban indult el, amikor a Covid miatt a szerhasználók és prostituáltak elvesztették segítőiket. A szociális munkások a Népligetben kezdték, mára pedig sok józsefvárosi területet is érint a heti tevékenységük. Kis egységcsomagokkal segítik az ügyfeleiket, hogy megelőzzék a súlyos fertőzéseket és a szövődményeket. A nők menstruációs és óvszeres csomagot is kapnak. A HepaGo munkatársai Hepatitis-C-, HIV- és szifiliszszűrést is végeznek. Ha valaki pozitív lesz és kezeltetné magát, ellátást kaphatnak a Szent László Kórház Hepatológiáján. A tajügyintézést is segítik, ha kell.

A HepaGóval 2025 óta működik együtt Józsefváros önkormányzata, minden szerdán kisbusszal állnak a Diószegi utcában a Korányi Sándor utcai kereszteződésnél. Itt várják az ügyfeleket, akiket a hét többi napján zajló, „sétás” szolgálatban találnak meg.

Fél egyre érkezünk, egyelőre senki sem jön. Ramóna javaslatára megyünk egy kört. Azok előtt a Diószegi utcai házak előtt indul a séta, amelyeket az állam kisajátított, hogy az NKE tanárképzésének majdani épületeit húzza fel helyettük. Az előkészítetlen projekt arra volt jó, hogy a helyi önkormányzat DIÓ2030 nevű ingatlanfejlesztését megállítsa. Innen költözteti ki most a kerület a lakókat jó állapotú, felújított lakásokba.

Kristálynak hívják most a legelterjedettebb drogot – kezd bele Ramóna – pontosan nem tudni, mi is ez. Régebben nagyobb volt az intravénás használat aránya, jelenleg inkább pipából szívják. A dohányboltban is kapható crackpipa olyan, mint egy kis kémcső, alul kigömbölyödik.

Patyi, cukor, édes – ezeken a neveken is fut a szer. Lehet alumíniumfólián is hevíteni, a füstöt pedig beszívják. Mivel egyszerűbb, kevésbé feltűnő tevékenység, mint a tűszúrás, „gond nélkül” lehet közterületen is csinálni. Nem véletlen, hogy több kerület polgármestere, helyi képviselője a kormány, rendőrség segítségét kéri.

A Blaha Lujza téren a használók nem nagyon reagálnak megszólításra, köszönésre. A Korányi utca után ráfordulunk a Kálvária utcára, ahol találunk egy eldobott fecskendőt, ezt az egyik szociális munkás szakszerűen begyűjti, hogy később megsemmisítse. Egy széttört crackpipa a másik „zsákmány” a Kálvária téren – erről hallani olyan politikusi véleményt, hogy meg kéne szüntetni az árusítását a dohányboltokban. Az egyik szociális munkás erre azt mondja, akkor majd egy pipát használna az egész társaság, és belobbanna például a májgyulladás is.

Elhaladunk egy ládán ülő nő mellett.

Az egyik szociális munkás azt mondja, megszólítaná, ha egyedül lenne, de mivel vele van a stricije, inkább nem kockáztat. „Nem szeretik”, ha a lány tanácsokat kap.

Találkozunk egy idősebb nővel, őt a HepaGo munkatársai régóta ismerik. Szerinte az utóbbi időben tényleg súlyosabb dolgok történnek a köztereken, többször kerül elő a kés. Az okra is van magyarázata: sok díler került börtönbe, nehezebb a droghoz hozzáférni, ez is feszültséget kelt. Közben odajön egy másik nő is. Ő nemcsak kis csomagot kap, az egyik szociális munkás elvégzi a szűrést: negatív. A nő nagyon örül, büszke magára. Azt mondja, általában óvszerrel csinálja, „de vannak kivételek.”

A Diószegi utca elején egy kapualjban ül egy férfi. Egyik karja könyökből hiányzik, a másikon az izmok deformáltak. Régi ügyfél. Karját a használt tű miatt kialakuló elfertőződés miatt vesztette el. Nincs jól, Ramóna visz neki multivitaminos italt meg egy plédet – ezt külön kérte. Kórházban volt, lehet, az ottani gyógyszerek okozták a rosszullétet – mondja. Mentőt nem kér.

Visszatérünk a HepaGo furgonjához. Az eddig megszólított 3-4 ember mindegyikének elmondták Ramónáék, hogy jöjjenek ide, kaphatnak még csomagot, további szűréseket. A lényeg, hogy kialakuljon egy kapcsolat, ami után kiépül a bizalom, és lassan megindulhat a munka azért, hogy letehessék a drogot. Egy sem jön vissza, pedig több is megígéri, hogy jön. Az esetek 80 százalékában ez így van. Viszont menni kell, csinálni, hogy akár egy embert is meg lehessen menteni – mondja Ramóna. Lassan születik meg a bizalom, szerinte a józsefvárosi együttműködés gyümölcsei talán év végére érnek be. És, bár nem kereste őket más fővárosi kerület együttműködési szándékkal, az egész fővárosnak jól jönne egy ilyen. Az sem ártana, ha a kormányzat legalább jelzést adna arról, hogy fontosnak tartja a probléma kezelését.