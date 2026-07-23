Ezért jó, hogy a Metallicát érdekli a véradás

jótékonyság;zene;véradás;Metallica;

2026-07-23 19:54:00 CEST

Egyszerűbb leszervezni egy rekordméretű véradó eseményt, mint arról beszélni, hány százalék legyen a személyi jövedelemadó.

A NANE magyar nőjogi szervezetet és a rászorulókat segítő Bike Maffiát is támogatta a Metallica, amikor június közepén Magyarországon járt. Emellett nekik köszönhető, hogy sor került az ország eddigi legnagyobb véradó eseményére is: az All Within My Hands alapítvány nemzetközi kampányának részeként, a Magyar Vöröskereszt, a Live Nation Magyarország és az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével néhány nap alatt közel kétezren adtak vért.

Politika vagy társadalmi kérdés?

Az, hogy világsztárok civil kezdeményezéseket támogatnak vagy társadalmi ügyek mellé állnak, korántsem új jelenség. Elég az 1985-ös Live Aidre gondolni, amelyet egyszerre rendeztek meg a londoni Wembley Stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy Stadionban. A koncert közel 200 ezer néző előtt zajlott, televíziós közvetítését pedig mintegy egymilliárdan követték világszerte. A kezdeményezés végül több százmillió dollárt gyűjtött az afrikai éhezők megsegítésére.

Ami akkoriban elsősorban kivételes alkalom volt a legnagyobb előadók számára, mára szinte elvárássá vált. Az elmúlt évek világjárványa, gazdasági nehézségei, háborúi és humanitárius válságai nyomán a közönség részéről is egyre erősebb lett az igény, hogy a világsztárok megszólaljanak a társadalmat érintő kérdésekben.

A politikai és a társadalmi ügyek melletti kiállás azonban nem ugyanaz. Az előadók általában jobban járnak, ha nem mossák össze a kettőt. Bruce Springsteen évtizedek óta nyíltan támogatja a Demokrata Pártot, emiatt sokan bojkottálják a koncertjeit. Ezzel szemben a humanitárius segítségnyújtás, a mentális egészség, az emberi jogok, a környezetvédelem vagy a háborúk civil áldozatainak támogatása olyan ügyek, amelyek jóval szélesebb társadalmi egyetértést élveznek.

Az olyan ügyek, mint a véradás vagy a mentális egészség támogatása jóval kevésbé osztják meg a közönséget, mint a pártpolitikai állásfoglalások.

Amikor a jó ügy is márka lesz

A társadalmi ügyek melletti kiállásnak persze marketingértéke is van. Billie Eilish első, 2019-es albuma a szorongásról, a depresszióról és a sebezhetőségről is szólt, a Coldplay évek óta a fenntartható turnézásért kampányol, Beyoncé Lemonade című albuma pedig az afroamerikai történelem és identitás kérdéseit is középpontba állította.

Ha pedig humanitárius szerepvállalásról van szó, nehéz megkerülni Bono nevét. A U2 frontembere évtizedek óta kampányol az éhezés visszaszorítása, az oktatáshoz való hozzáférés, az AIDS elleni küzdelem, a menekültek támogatása és a szegénység csökkentése mellett.

Jobban hangzik ugyanis egy véradó eseményen közösen részt venni, mint azt hallgatni a kedvenc előadótól, mit gondol a többkulcsos adózásról. A társadalmi ügyek mögé úgy lehet felsorakozni, hogy közben a rajongóknak sem kell politikai oldalt választaniuk.

Lady Gaga is ezért hozta létre a Born This Way Foundationt, amely mentális problémákkal küzdő fiatalokat támogat. A Metallica All Within My Hands alapítványa szintén ezt a modellt követi: a véradás mellett rendszeresen indít olyan kezdeményezéseket, amelyek valamilyen konkrét társadalmi problémára hívják fel a figyelmet.

Nem csak beszélnek, cselekszenek

A legfrissebb példa Olivia Rodrigo augusztus 29-én megrendezendő Daisy Chain Fields fesztiválja, amelynek teljes bevételét jótékony célokra ajánlják fel, elsősorban a nők jogaiért dolgozó szervezetek támogatására. Az eseményen olyan előadók vállalták ingyen a fellépést, mint Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks vagy Mitski. A kezdeményezés ugyanakkor nem előzmények nélküli: a kilencvenes évek Lilith Fair fesztiválja szintén a női előadók láthatóságát kívánta erősíteni a férfiak által uralt fesztiválvilágban.

A Metallica budapesti véradó akciója jól mutatja, hogy a társadalmi szerepvállalásnak nem feltétlenül politikai állásfoglalásban kell megnyilvánulnia. Néha egy koncerthez kapcsolódó véradás többet ér bármelyik hangzatos nyilatkozatnál.