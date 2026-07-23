Kihirdették az egyetemi ponthatárokat, idén is az ELTE vette fel a legtöbb hallgatót

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2026-07-23 20:55:00 CEST

Van olyan szak, ahol az ösztöndíjas helyhez az egyik intézményben 446 pont, a másikban csak 277 pont kellett.

Csütörtök este nyolc órakor nyilvánosságra hozták az idei egyetemi felvételi ponthatárait, több mint 140 ezer jelentkező tudhatta meg, szeptembertől melyik intézményben kezdheti meg felsőfokú tanulmányait. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nem sokkal a ponthatárok kihirdetése után közölte: a 140 427 jelentkező közül 101 572 főt vettek fel, ez 5665 fővel több, mint 2025-ben. Állami ösztöndíjas helyekre összesen 77 853 hallgatót vettek fel.

Ahogy az várható volt, idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vette fel a legtöbb hallgatót.

Az egyetem közlése szerint minden korábbi rekordot megdöntve szeptemberben összesen 13 723 új hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az ELTE-n, ahova a tavalyinál 1140-nel több gólyát vettek fel. A legtöbb hallgatót a Gazdaságtudományi Karra vették fel (3039 fő), amelyet a Bölcsészettudományi Kar (2282 fő), majd a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1418 fő) követ. Az ELTE legnagyobb létszámmal induló alap- és osztatlan szakjai között szerepel a jogász (878 fő) szak, ahova 467 pont kellett a nappali, állami ösztöndíjas helyhez. A nemzetközi gazdálkodás (810 fő) szakhoz 450 pont, az osztatlan tanárképzés (701 fő) különböző szakjaira pedig akár több mint 440 pontra is szükség lehetett.

A Budapesti Corvinus Egyetemen a legtöbb pontot (477) azoknak kellett elérniük, akik az egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapképzésén szerettek volna továbbtanulni nappali, állami ösztöndíjas formában. A Debreceni Egyetem (DE) jogász szakjához idén 415 pont kellett, ami 19 ponttal kevesebb, mint tavaly. Azoknak, akik a DE általános orvosi képzésére szerettek volna bekerülni ösztöndíjasként, 393 pontot kellett elérniük, 4 ponttal kevesebbet a tavalyinál. A Semmelweis Egyetemen ugyanerre a szakra már 423 pont kellett, ugyancsak 4 ponttal kevesebb, mint tavaly. A Pécsi Tudományegyetem nappali, ösztöndíjas jogászképzéséhez 417 pont kellett, pontosan ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A népszerű szakok közé számító gazdálkodási és menedzsment szak ösztöndíjas helyeihez 446 pont kellett a Corvinuson, de például a Tokaj-Hegyalja Egyetemen mindössze 277 pont is elég volt.

Az egyik legmagasabb pontszámot a Szegedi Tudományegyetemen kellett elérni: a maximális 500-ból 492 pontra volt szüksége annak, aki az osztatlan francia-magyar tanári szakra szeretett volna bekerülni.

Az idei tavaszi felvételi időszakban összesen 140 427-en nyújtottak be érvényes jelentkezést, ami mintegy 10 697 fővel több, mint egy évvel korábban. Cikkünk írásakor az még nem derült ki, a jelentkezők közül pontosan mennyien nyertek felvételt. Tavaly ilyenkor a jelentkezők 74 százaléka felvételizett sikeresen. Akiket nem vettek fel - vagy nem is adtak be jelentkezést egyik szeptemberben induló képzésre sem -, a nemsokára induló pótfelvételi eljárásban újra jelentkezhetnek, ám csak egy jelentkezési helyet lehet majd megjelölni.