Utólagos normakontrollt indítványoz a Fidesz és a KDNP az Alaptörvény 17. módosítása miatt

Fidesz;KDNP;Alkotmánybíróság;normakontroll;Alaptörvény-módosítás;

2026-07-23 20:11:00 CEST

Többek között a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló részt kifogásolják.

Utólagos normakontroll iránti indítványokat adott be a Fidesz és a KDNP ötven képviselője, az Országgyűlési képviselők egynegyede az Alaptörvény 17. módosítása, többek között a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló rész miatt – olvasható az Alkotmánybíróság honlapján az utóbbi tíz napban indult új ügyek között. Az ellenzéki politikusok szerdán adtak be két indítványt. Az Alkotmánybíróság tagjainak életkori határának, azaz a 70 éves korhatár visszaállítását, valamint az országgyűlési képviselők megválaszthatóságának módosítását is kérik felülvizsgálni.

A testület honlapján közzétették mindkét indítványt. Az egyikben az indítványozók azt kérik, hogy az Alkotmánybíróság egyrészt vizsgálja meg az Alaptörvény-módosítás 6. cikk (2) bekezdésével az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseibe beiktatott 34. pont megalkotásának az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangját. Továbbá állapítsa meg, hogy a támadott rendelkezés megalkotása nem felel meg az Alaptörvény S) cikkében az Alaptörvény módosítására meghatározott eljárási követelménynek, és kérik annak megállapítását, hogy a támadott rendelkezés megalkotása közjogilag érvénytelen. A jogi nyelven megfogalmazott indítvány célja a Sulyok Tamás mandátumának megszüntetését elrendelő módosítás megsemmisítése.

A másik indítvány célja „Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával az Alaptörvénybe beiktatott, az országgyűlési képviselők választhatóságát, valamint a hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatásának megszűnését szabályozó egyes rendelkezések megalkotására vonatkozó alaptörvényi eljárási követelmények megsértésének megállapítása és e rendelkezések megsemmisítése”. Az indítványozók az Alkotmánybíróságnak Bóka János országgyűlési képviselőt, a Fidesz új frakcióvezetőját jelölték meg kapcsolattartónak.