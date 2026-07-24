4,5-ös földrengés volt Ausztriában

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig nyugat-magyarországi településekről, Sopronból és Kőszegről érkezett bejelentés, hogy érezték a földmozgást. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.

A kanadai erdő- és bozóttüzek nyomán Észak-Amerikában olyan mértékű füstszennyezés kezd terjedni a kontinens felső harmada felett, amelynek fenyegetettsége láttán az amerikai hatóságok felszólították New York City, majd Washington DC lakóit, ha lehet, maradjanak bezárt ajtók mögött. Hazánkban a nyár hátralévő részében rosszabbodhat a helyzet, de egyelőre nem drámai - erről nyilatkozott a Népszavának a természetvédelmi világszervezet, a WWF magyarországi szakértője.