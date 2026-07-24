Lőfegyvereket árultak a józsefvárosi piacon

rendőrség;fegyver;elfogás;józsefvárosi piac;

2026-07-24 09:15:00 CEST

A nyomozók hat helyszínen tartottak kutatást. A fegyverek mellett lefoglalták az egyik szállításra használt teherautót, több mint nyolcmillió forintot és több mint húszezer eurót is.

Összesen 364 légfegyvert foglalt le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy, a józsefvárosi piachoz köthető ügyben.

A rendőrség tájékoztatása szerint három férfit lőfegyverrel visszaélés miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az eljárás még tavaly indult, miután a nyomozók olyan információt kaptak, hogy egy 55 éves, Budapesten élő örmény állampolgár lőfegyvereket tart és nagyobb mennyiségben értékesít egy szerszámboltban a józsefvárosi piacon. A gyanú szerint a légfegyvereket egy 38 éves Pest vármegyei férfi vásárolta Lengyelországban, majd egy 49 éves Heves vármegyei társával szállította Magyarországra. A rendőrök később egy újabb, hozzájuk köthető szállítmányról szereztek tudomást, ezért bevonták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságát, valamint a Terrorelhárítási Központot (TEK) is.

A két fiatalabb férfit a Migléc-Tornyosnémeti határátkelőnél fogták el, miután két Mercedes Sprinterrel átlépték a szlovák-magyar határt. Az 55 éves férfit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége vette fogta el. A teherautókban 122 légfegyvert találtak. További 91 darabot a 38 éves férfi Pest vármegyei ingatlanaiban, 151-et pedig a józsefvárosi piacon működő szerszámboltban foglaltak le.

Az első vizsgálatok alapján a lefoglalt eszközök között olyan sűrített levegővel működő modellek is voltak, amelyek csőtorkolati energiája akár többszörösen meghaladja a magyarországi bűncselekményi határértéket. Lengyelországban a 17 joule alatti légfegyverek legálisan megvásárolhatók, Magyarországon azonban 7,5 joule felett éles lőfegyvernek minősülnek. A teljes készlet jogi besorolásáról szakértőnek kell döntenie.

A nyomozók hat helyszínen tartottak kutatást. A fegyverek mellett lefoglalták az egyik szállításra használt teherautót, több mint nyolcmillió forintot és több mint húszezer eurót is.