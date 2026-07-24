A Real Madriddal játszik a Ferencváros

Real Madrid;Ferencváros FTC;

2026-07-24 12:24:00 CEST

Augusztus 8-án a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja a Ferencváros az Üllői úton, jelentette be a magyar rekordbajnok.

A zöld-fehér egyesület pénteken a klub honlapján adott hírt a felkészülési mérkőzésről, kiemelve, hogy a Real Madrid a világ egyik legsikeresebb és legismertebb futballklubja. 1902-ben alapították és a történelmét legendás játékosok, trófeák és emlékezetes sikerek tették egyedülállóvá. Legnagyobb sikerei közé tartozik a 15 Bajnokok Ligája/BEK-győzelem, a 36 spanyol bajnoki cím, a 20 Spanyol Kupa, a 13 Spanyol Szuperkupa, a 6 UEFA Szuperkupa és a 9 klubvilágbajnoki cím.

A fradi.hu honlap kiemelte, a Real Madrid filozófiája mindig a győzelemről, a világklasszis játékosokról és a támadó futballról szólt, ezért tartják sokan a futballtörténelem legsikeresebb klubjának. Nem véletlenül kapta a kétezres évek elején a nemzetközi sztárokkal teletűzdelt gárda a Galaktikusok becenevet. Olyan korszakos zsenik futballoztak a csapatban, mint Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc, Cristiano Ronaldo, Raúl González, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Sergio Ramos vagy éppen Luka Modric. A kispadon - újra - szintén egy nemzetközi szaktekintély ül:

tizenhárom évnyi szünet után visszatért José Mourinho, akit különleges emlék is köt az Üllői úthoz: ő irányította azt a Chelsea-t, amely a Groupama Aréna nyitómeccsét játszotta Gera Zoltánnal felálló FTC-vel még 2014 augusztusában

– írta a klub honlapja.

A Ferencváros és a Real Madrid eddig kétszer találkozott egymással, mindkét alkalommal tétmérkőzésen. A magyar csapat története során először az 1995/96-os szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, akkor a királyiak mellett a címvédő holland Ajax és svájci Grasshoppersszel került egy csoportba. A spanyol sztárcsapattal először 1995. október 18-án játszott Madridban, ahol 6-1-re kikapott, a Fradi gólját Goran Kopunovics szerezte. November 1-jén aztán bravúros 1-1-es döntetlent ért a gárda, a pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián lőtte. Akkor a Ferencváros a csoport harmadik helyén végzett, míg a Real Madrid a második helyen jutott tovább.

Az augusztusi barátságos mérkőzésre a jegyértékesítés hétfőn 14 órakor kezdődik. Az értékesítés kezdetétől 24 órán keresztül kizárólag a 2026/2027-es NBI-es versenyszezonra érvényes FTC bajnoki bérlettel rendelkezők válthatnak belépőt, minden további, még megmaradt jegy csak ezt követően válik elérhetővé. A legolcsóbb jegy 14 ezer forintba kerül, a további kategóriákban 22, 29, 40, illetve 46 500 forintot kell fizetni egy belépőért.