Hollandiában is nyert a Fradi az Európa-liga selejtezőjében

labdarúgás;FTC;Paks;Európa-liga;selejtező;Debrecen VSC;Konferencia-liga;

2026-07-23 22:28:00 CEST

Lenny Joseph, a zöld-fehérek – Haiti válogatottjával a futball-világbajnokságot is megjárt – csatára két gólt is rúgott a Twente csapatának, így az FTC 2-1-re győzött. A Konferencia-liga selejtezőjében a Debrecen hazai 1-0-ra verte az örmény Pjunyik Jerevánt, míg a Paks idehaza szenvedett 2-1-es vereséget a görög Panathinaikosztól.

A Ferencváros labdarúgócsapata 2-1-re győzött csütörtökön a holland Twente vendégeként az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. A vendég együttes a 14. percben Joseph góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben Adelgaard lövésével egyenlítettek. A szünet után Dibusz vezérletével izgalmas húsz percet élt át a Ferencváros, majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált. A visszavágót jövő csütörtökön a Groupama Arénában rendezik.

Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Twente (holland)-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1)

Enschede, 27 500 néző, v.: Damian Kos (lengyel) gólszerzők: Adelgaard (38.), illetve Joseph (14., 80.)

Twente: Unnerstall - Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard - Zerruki (Kjölö, 78.) - D. Rots, Hlynsson (Taha, 78.), Van den Belt, Örjasaeter - Weghorst

Ferencváros: Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu - Kanichowsky (Levi, 69.), Rommens, Corbu - Zachariassen (Nagy O. 91.), Joseph (Lisztes, 88.), Yusuf (O'Dowda, 69.)

A Magyar Kupában címvédő, az El-sorozat előző kiírásban nyolcaddöntős ferencvárosi alakulat a második számú kupasorozat most zajló idényében már a selejtező első körében bemutatkozott, és búcsúztatta kettős győzelemmel - az idegenbeli 2-1-es sikert a hazai 3-0 követte - a szerb bajnokságban ezüstérmes Vojvodina gárdáját. Az akkor még erőnyerő, a bajnokságban negyedik helyen végzett hollandok a második körben csatlakoztak, és az erőviszonyok alapján jóval nehezebb feladatnak ígérkeztek a Borbély Balázs edzett népligetiek számára, mint voltak az újvidékiek.

A Ferencváros pár perc visszafogott játék után érzett rá a mérkőzés ritmusára, és némi kiegyenlített mezőnyjátékot követően a 14. percben Joseph góljával vezetést szerzett. Raemaekers lépett fel bátran a labdával, passzát Zachariassen pörgette át a védőfalon, majd Joseph a gyámoltalan holland védője hóna alatt nyolc méterről, kicsit kisodródva lőtt a kapu bal oldalába. A hátrányba került Twente magához ragadta a kezdeményezést, de jól zártak a vendégek, akiknél a gólszerző és Yusuf rengeteget dolgozott mezőnyben, a védekezésből is alaposan kivették a részüket. A hollandok akciói meddők voltak, ellentétben a ritka és gyors támadásokat vezető ferencvárosiakkal. A 38. percben váratlanul mégis egyenlített a házigazda: Örjasaeter a bal szélen két vendégjátékos között tört be a tizenhatoson belülre, passzát a második hullámban érkező friss nyári szerzemény, Adelgaard 14 méterről vágta a kapu hosszú, bal oldalába.

Nyílt játékkal és ferencvárosi helyzetekkel indult a második félidő, az egyiknél Cadu beívelése és Zachariassen visszafejelése után Joseph nagy helyzetben alig tévesztett célt. Pár perccel később már a rövid kapufánál a szöget jól záró Dibusznak kellett lábbal hárítani az éles szögből leadott lövést, majd az ismétlést a védelem tisztázta. A 60. percben még nagyobb bravúrt mutatott be a vendégek kapusa, akkor Örjasaeter közeli lövésébe dobta bele magát bátran. Dibusz figyelme a folytatásban sem lankadt, a Twente ekkor "berendezkedett" a ferencvárosi térfélen, és akcióit rendre jó helyről leadott lövésekkel zárta. Csere után villant a Fradi, Joseph centerezése megint centiméterekkel ment kapu mellé. A 70. perc után enyhült a nyomás a vendégeken, akik ekkor ismét meg tudták tartani a labdát. A 80. percben félpályás labdaszerzésből indított akciót a bal szélen az FTC, O'Dowda adott be laposan, Zachariassen középen átlépte a labdát, a mögötte érkező Joseph pedig ezúttal pontosan célzott. A hajrában ismét az FTC kapuja előtt zajlott a játék, de az eredmény nem változott.

A Debreceni VSC hazai környezetben 1-0-ra nyert az örmény Pjunyik Jereván ellen a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első, csütörtöki felvonásán. A hajdúságiak kispadján ezen a mérkőzésen mutatkozott be az észt Gert Remmel vezetőedző, a találkozó egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben. A visszavágót egy hét múlva rendezik

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Debreceni VSC-Pjunyik Jereván (örmény) 1-0 (0-0)

Debrecen, 8523 néző, v.: Karlsen (dán) gólszerző: Cibla (59.) sárga lap: Boskovic (94.), illetve James (33.), Witi (82.), Kovalenko (89.)

Debreceni VSC: Andrejev - Tercza (Szécsi, 80.), Hofmann, Lang, Guerrero (Keller, 80.) - Dzsudzsák (Szain, 80.), Samper, Boskovic - Kocsis D., Baldoni (Szendrei, 63.), Cibla (Macsó, 73.)

Pjunyik Jereván: Avagjan - Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Almeida (Darbinjan, 57.) - Harutjunjan (Witi, 66.), Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) - Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James

A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az athéni csapat az első félidő végén Vas Gábor öngóljával szerzett vezetést, a második elején pedig az argentin Santino Andino találatával növelte az előnyét. A tolnaiak a csereként beállt Böde Dániel hajszálpontos tekerésével szépítettek. A visszavágót egy hét múlva Athénban rendezik.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Paksi FC-Panathinaikosz (görög) 1-2 (0-1)

Paks, v.: Bilbija (bosnyák) gólszerzők: Böde (71.), illetve Vas (41., öngól), Andino (56.) sárga lap: Caprasz (53.), Gnezda Cerin (55.), Pantelidisz (91.)

Paksi FC: Kovácsik - Szekszárdi (Győrfi, a szünetben), Vas, Szabó J. - Lenzsér (Kuzma, 82.), Windecker, Balogh, Zeke - Hahn (Pető, 62.), Papp (Horváth, 62.) - Szalai (Böde, 62.)

Panathinaikosz: Pena - Caprasz, de Vrij, Tuba, Kiriakopulosz - Jagusic (Konturisz, 79.), Camara, Gnezda Cerin (Chirivella, 64.) - Zaruri (Pellistri, 69.), Tetteh (Rastoder, 64.), Andino (Pantelidisz, 69.)