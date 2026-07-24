Kevesebben dolgoznak, de továbbra is feszes a magyar munkaerőpiac

munkaerőpiac;foglalkoztatottság;közfoglalkoztatás;munkanélküliségi ráta;

2026-07-24 13:09:00 CEST

Júniusban 4,4 százalék volt a munkanélküliség hazánkban. A KSH friss adatai szerint 214 ezren keresnek állást, miközben 2022 közepe óta mintegy 170 ezer fővel csökkent a munkaképes korú népesség. A cégek egyelőre óvatosak a létszámbővítést illetően.

A 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki 2026 júniusában – közölte a Központi Statisztikai Hivatal ma. A legfrissebb adatok szerint az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezren dolgoztak, ez 50 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 70 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki.

A második negyedévben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 633 ezer fő volt, ami 28 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A csökkenés főként a nőket érintette: körükben 29 ezer fővel mérséklődött a foglalkoztatottak száma, miközben a férfiaknál lényegében változatlan maradt a létszám.

A munkanélküliek száma 2026 második negyedévében átlagosan 218 ezer főt tett ki, a munkanélküliségi ráta ekkor 4,5 százalék volt. A férfiaknál 4,1 százalékos, a nőknél 4,9 százalékos munkanélküliséget mértek.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapra nőtt, és a munkanélküliek több mint egyharmada már legalább egy éve keresett állást

– derül ki a gyorsjelentésből.

A friss adatok alapján a munkaerőpiac feszessége továbbra is megmaradt, ugyanakkor a korábban látott kedvezőbb folyamatok nem bizonyultak tartósnak – értékelte a számokat az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter. A szakértő a háttérben zajló kettős folyamatokra is rávilágított, hogy miközben a férfiaknál az év eleje óta csökkent a munkanélküliség, a nőknél jelentősen nőtt az aktivitás, vagyis sokan tértek vissza a munkaerőpiacra álláskeresőként. Ez azonban rövid távon emeli a munkanélküliek számát, ha az új belépők nem találnak gyorsan állást. Összességében a munkaerőpiacon továbbra sincs érdemi fordulat.

Idén átlagosan 4,5 százalék körüli munkanélküliségi rátát vár az ING szakértője.

Bár a bértömeg növekedése és az alacsonyabb infláció támogatja a háztartások elkölthető jövedelmét, a vállalatok továbbra is óvatosak. A fogyasztói bizalom javult, de az üzleti döntéshozók még kivárnak a nagyobb beruházásokkal és létszámbővítésekkel. A következő időszakban a vállalatok számára elsősorban a bérek, illetve a gazdasági környezet kiszámíthatósága határozhatja meg, mikor indulhat újra erőteljesebb munkaerőpiaci bővülés – hangsúlyozta az ING szakértői elemzése.