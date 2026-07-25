Árad a Rába a rengeteg eső miatt, több embernek is el kellett hagynia az otthonát

Több esetben riasztották a tűzoltókat patakokon kialakult villámárvizek miatt, Szombathelyen, Kenézen, Vasváron, valamint több Körmend és Szentgotthárd környéki településen pedig az utcáról és a mezőgazdasági területekről a házak udvarába, garázsokba és pincékbe beáramló esővíz okozott gondot.