Emmanuel Macron elnök péntek este mozgósította a hadsereget.
Egy holland bírósági döntés szerint lefoglalhatják a Török Áramlat gázvezetéket működtető társaság vagyonát, amiért nem fizetett meg egy korábbi ítélet szerinti 208 millió dolláros kártérítést.
Több esetben riasztották a tűzoltókat patakokon kialakult villámárvizek miatt, Szombathelyen, Kenézen, Vasváron, valamint több Körmend és Szentgotthárd környéki településen pedig az utcáról és a mezőgazdasági területekről a házak udvarába, garázsokba és pincékbe beáramló esővíz okozott gondot.
A görög tűzoltóság szóvivője szerint ez nem olyan tűz, amely holnap vagy holnapután véget ér.
A múzeumokban és a műemlékekben okozott károk messze túlmutatnak a fizikai pusztuláson. Az UNESCO március 15-ére az ukrán műtárgyak védelmének szentelt konferenciát hirdetett.
Több tízezer gyermek és nevelőszülői családjuk lehet veszélyeztetett a háborúban.
A héten megkezdik az amerikaiak tolmácsainak és azok családtagjainak elszállítását. A tálibok miatt veszélyben vannak az elmúlt két évtized kedvező változásai.
Robbanás történt vasárnap reggel egy műhelyként használt melléképületben Kismaroson, a Szokolyai úton. Az épületben nem volt vezetékes gáz, két darab propánbutángáz-palackot viszont kihoztak a váci hivatásos tűzoltók az átvizsgálás során - tudatja honlapján a katasztrófavédelem.
Olaszország ideiglenesen felfüggesztette a líbiai Tripoliban levő nagykövetsége működését, amelynek személyzetét hajóval szállították el - közölte az olasz külügyminisztérium honlapja vasárnap.
A bukaresti hatóságok egy 84 fős, román állampolgárokból és családtagjaikból álló csoportot menekítettek ki hétfőn a harcok sújtotta Gázai övezetből.