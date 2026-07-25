Magyar Péter: Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges

A miniszterelnök közben egy újabb Facebook-bejegyzésben értékelte jogelődje beszédét: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!” – írta.

Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.