Magyar Péter: Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges

A miniszterelnök közben egy újabb Facebook-bejegyzésben értékelte jogelődje beszédét: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!” – írta.
Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;Magyar Péter;2026;
2026-07-25 11:50:00 CEST
A miniszterelnök közben egy újabb Facebook-bejegyzésben értékelte jogelődje beszédét: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!” – írta.
Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.