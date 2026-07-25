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A drónnal készült felvételen a Szentendrei sziget csúcsa az alacsony vízállású Dunán Nagymarosnál 2026. július 14-én

A Duna alacsony vízállása miatt feltorlódtak a szállodahajók, buszokkal viszik tovább a turistákat Budapestre

Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.

Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromban, a turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre – hangzott el az RTL Híradóban.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai alapján péntek délután Komáromnál, a mérőpontnál – ami nem a meder alját jelenti – tíz centiméter volt a vízállás, a fővárosban pedig 47 centi. Siklós Gabriella, az OVF szóvivője elmondta: a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hét végétől, a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint-emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén.

A csatorna megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében hét szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher-, sem a személyszállító hajók nem tudnak továbbmenni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be.

Ennyi.