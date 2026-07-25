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2026-07-25 09:54:00 CEST

A Duna alacsony vízállása miatt feltorlódtak a szállodahajók, buszokkal viszik tovább a turistákat Budapestre

Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.