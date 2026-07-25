Forsthoffer Ágnes visszautasította a felkérést, hogy ő legyen az Anna-bál fővédnöke

Balatonfüred;Anna-bál;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-25 17:17:00 CEST

Döntését azzal indokolta: az eseménynek kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, a hagyományok ápolásáról kell szólnia.

Tisztelettel és köszönettel visszautasította az Anna-bál fővédnökségére vonatkozó felkérést és a felajánlott tiszteletjegyeket Forsthoffer Ágnes – jelentette be a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes az erről szóló Facebook-bejegyzésében kiemelte, a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól. Le kell zárni ezt a korszakot – hangsúlyozta, hozzátélve, döntését teret adva e szemléletváltás lehetőségének hozta meg.

„Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora. Ezek árát mindig a sor végén állók fizetik meg. Leggyakrabban sajnos nem azok, akik azt a leginkább megtehetik” – jegyezte meg Forsthoffer Ágnes.

Kitért arra is, hogy az Anna-bál hungarikum, hagyomány, egy csoda, amely generációk emlékeit őrzi. „Én biztosan szeretnék majd jegyet vásárolni a bálra, amikor a lányunkat fogjuk büszkén bekísérni oda az édesapjával, tovább gyűjtve az örök családi emlékeket” – fogalmazott. Bejegyzését azzal zárta:

„Az Anna-bál neve 1825 óta egybeforrt a történelemmel. Tiszteletén és eszméjén sajnos méltatlanul ejtett sebet az elmúlt időszakban ellenem szervezett politikai lejárató kampány. Köszönet azoknak, akik akkor kiálltak e varázslatos esemény becsülete mellett. Őszintén kívánom, hogy az Anna-bál mindig azt tudja megtestesíteni, amiért annyian szeretik! Legyen mindig a bájos fiatalság, a hagyomány és a találkozások csodálatos balatonfüredi ünnepe!”

Posztja végén Forsthoffer Ágnes arra utalhatott, hogy a kampányban a fideszes média azzal támadta, cslaádi kapcsolatai miatt választhatták 1998-ban az Anna-bál szépévé.