Megbüntették Lewis Hamiltont, három rajthellyel hátrébb kell kezdenie Oscar Piastri feltartásáért

büntetés;Hungaroring;Lewis Hamilton;Magyar Nagydíj;

2026-07-25 19:46:00 CEST

A döntés azt jelenti, hogy Cgarles Leclerc rajtol a második, az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a harmadik, Oscar Piastri a negyedik, Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről.

Bár a világbajnoki címvédő Lando Norris mögött mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője eredetileg a második helyen végzett szombaton a Hungaroringen, a 2026-os Magyar Nagydíj időmérőjén, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt, a nemzetközi szövetség (FIA) azonban szombat késő délután bejelentette, hogy Lewis Hamiltont három rajthelyes büntetéssel sújtja, mert feltartotta az ausztrál Oscar Piastrit (McLaren) az időmérő harmadik szakaszában.

A döntés azt jelenti, hogy Cgarles Leclerc rajtol a második, az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a harmadik, Oscar Piastri a negyedik, Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről.

Mint megírtuk, a szombati időmérőn Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót. Bár a 13 perces záróetap első felében Hamilton autózta a legjobb köridőt, mögötte Norris és Leclerc volt a sorrend. Az utolsó percekben aztán mindenki megpróbált még javítani, de ez Norrison kívül senkinek nem jött össze. A Hungaroringen nyolcszor győztes Hamilton először gratulált Norrisnak, aztán így nyilatkozott: – Holnap kemény napra számítok, de mivel mi voltunk a leggyorsabbak az egész időmérőn, van okunk bizakodni - mondta láthatóan csalódottan a hétszeres világbajnok brit versenyző.