Volodimir Zelenszkij szerint a Putyin-rezsim még 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni az Ukrajna elleni háborúban

Észak-Korea;katona;orosz-ukrán háború;Putyin-rezsim;

2026-07-25 23:05:00 CEST

A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Kim-rezsim 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.

Volodimir Zelenszkij szombat esti videoüzenetében kijelentette, hogy Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a több mint négy éve tartó háborúban. Az ukrán elnök a közösségi médián azt is közölte, hogy orosz műholdak segítik Iránt a közel-keleti támadások irányításában. –Látjuk Oroszország együttműködését Észak-Koreával is. Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni" - mondta Zelenszkij hozzáfűzve, hogy Oroszország voronyezsi régiójában június óta folynak az előkészületek a fogadásukra. A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Kim-rezsim 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.

Volodimir Zelenszkij szerint Észak-Korea arra készül, hogy új ballisztikus rakéta-indítókat szállítson Oroszországnak. "Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában" - mondta rámutatva, hogy ez fenyegetést jelent Ázsia minden olyan országára nézve, amely Észak-Korea rakétáinak hatótávolságán belül fekszik.

Az ukrán szombaton az X-en arról is beszámolt, hogy Ukrajna észlelte, Oroszország a Közel-Keleten végzett műholdas megfigyeléseinek eredményeit továbbítja Iránnak, hogy az képes legyen támadásait irányítani a régióban. „Július eleje óta aktív orosz műholdas megfigyelést észleltünk az Öböl-államok és az ott található amerikai katonai létesítmények területén. Ezek a felvételek később Iránban is megjelennek” – közölte az ukrán elnök, aki hangsúlyozta, hogy egyértelmű összefüggés van Oroszországnak ezekről a helyszínekről készített műholdas felvételei és az iráni támadások között.

Volodimr Zelenszkij – derül ki a Kyiv Independent beszámolójából – egyébként beszámolt arról is, hogy az ukrán hadsereg odavágott az oroszországi Tyumenyi területen fekvő kőolaj-finomítónak, a Wildberries orosz online áruház jekatyerinburgi logisztikai központjának, egy rosztovi üzemanyagraktárnak és egy kirovi ipari parkot is, ahol az orosz hadsereg beszállítói működnek

Tizenegy halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőközpont elleni péntek éjszakai dróntámadásnak Zaporizzsja orosz fennhatóság alatt álló részén - közölte szombaton Jevgenyij Balickij, a régió Oroszország által kinevezett kormányzója. Az Azovi-tenger partján, Melitopol közelében lévő kirilivkai üdülőtelepet ért támadásról Jevgenyij Balickij a Telegramon számolt be. „Az ellenség látta és felfogta, hogy kit vesz célba” – hangsúlyozta a kormányzó, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán egységeket. A 11 halott között négy gyerek is volt, és a sebesültek között is vannak gyerekek. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az incidenssel kapcsolatban – közölte a RIA orosz állami hírügynökség.