Megnevezték a Berlin Pride elleni halálos merénylet elkövetőjét, nagy erőkkel folyik a hajtóvadászat

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2026-07-26 09:04:00 CEST

Bár a 21 éves férfiról, Abdul B.-ről leírták, hogy az iszlamista közeg tagja, a hatóságok egyelőre óvatosak az indítékot illetően, nem használják a terror szót.

Egy 21 éves férfi, Abdul B. után zajlik a hajtóvadászat azután, hogy szombat este Berlin egyik legnagyobb tömegrendezvénye, a július 25-i pride-felvonulás, a Christopher Street Day néhány perc alatt bűnügyi helyszínné vált a Tiergarten parkban, nem messze nem messze a Potsdamer Platztól és a Brandenburgi kapunál zajló bulitól .

Mint megírtuk, egy fehér furgon hajtott a tömegbe a Tiergarten egyik sétányán, az Ahornsteigen, sofőrje egy embert ,halálra gázolt, több másikat pedig megsebesített, kiszállt az autójából, válogatás nélkül mindenkit szúrni kezdett, aztán gyalog menekült. Néhányan azt mondták, egy bozótvágó késsel felfegyverzett férfi indult ámokfutásnak. A merénylet 16 sebesült közül nyolcan súlyos, három ember pedig életveszélyes állapotban vittek kórházba. A Berlin Pride-ot a szervezők félbeszakították..





Hatósági bejelentések szerint Abdul B. körülbelül 190 centiméter magas, fekete hajú, vékony testalkatú férfi, a merénylet idején fekete kapucnis pulóvert és fehér nadrágot viselt. Bár leírták róla, hogy a helyi iszlamista közeg ismert alakja, indítékról egyelőre nincs szó. Egy schönebergi lakásban a merénylet óta már tartottak házkutatást, de senkit nem találtak ott. A Berliner Morgenpost azt írja, hogy Abdul B. nemrég, 2026 májusában szabadult egy javítóintézetből, a Bild úgy tudja, hogy súlyos testi sértés és kényszerítés miatt volt bent. A családja Berlinben él.

Az eset ügyében még számos részlet nem tisztázott, a nyomozás kiterjed arra is, hogy a járművet ki bérelte, ki vezette,voltak-e olyan előkészítő lépések, amelyek szervezettebb háttérre utalnak. Azt is vizsgálják, az elkövetőnek voltak-e tettestársai.

A legrosszabbkor jött

A német belpolitikai következmények szinte azonnal megjelentek. Politikai szempontból a lehető legrosszabbkor jött, hiszen ősszel több kelet-németországi tartományban rendeznek választást, egy iszlamista akció a térségben amúgy is igen népszerű jobboldali populista pártnak, az Alternatíva Németországnak (AfD) kedvez. Friedrich Merz kormánya eleve szigorúbb belbiztonsági és migrációs politikát ígért, ezért az ügy koalíciós viták forrása is lehet. A hatóságoknak ugyanakkor egyszerre kell határozottan fellépniük és megakadályozniuk, hogy a bizonytalan részletekből politikai előítéletek szülessenek.

A berlini Christopher Street Day Európa egyik legnagyobb pride-felvonulása. Több százezer ember vesz részt rajta évről évre, egyszerre ünnepli az LMBTQ- közösség láthatóságát, valamint tiltakozik a diszkrimináció ellen. A mostani incidens ezért különösen erős szimbolikus jelentést kapott: a merénylettel támadás érte a szabadságba vetett hitet is.

A történtek után várhatóan újraindul a vita arról, miként lehet úgy biztosítani a nyitott, tömeges városi rendezvényeket, hogy azok ne váljanak erődítményszerű, félelemmel teli eseményekké. Berlin eddig is erős rendőri jelenléttel készült a CSD-re, de egy parkos, sok bekötőúttal rendelkező térség lezárása jóval nehezebb, mint egyetlen felvonulási útvonal biztosítása. A tökéletes védelem illúzió, a gyors reagálás, a menekülési útvonalak és az információ fegyelmezett kezelése viszont életeket menthet. A szélsőjobboldal a feltételezett iszlamista háttérből általánosító migrációs üzenetet gyárthat, mások hajlamosak lehetnek minden biztonsági kérdést elhallgattatni attól félve, hogy az a gyűlöletet erősíti. A felelős válasz egyik csapdába sem esik bele.

Ki kell mondani, ha a nyomozás vallási szélsőségekre mutat, de ugyanilyen világosan kell védeni azokat a közösségeket is, amelyeket bűnbaknak kiálthatnak ki.

Berlin most hatalmas kihívás előtt áll. Azt kell bizonyítania, hogy képes megőrizni a nyitottságát akkor is, amikor éppen ezt a nyitottságot éri támadás. A nyomozás feladata az igazság feltárása, a politikáé pedig az lenne, hogy a félelemből ne újabb gyűlöletet, hanem biztonságosabb és szabadabb köztereket építsen.