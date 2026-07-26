Dagad a román-orosz drónbotrány, vagy az oroszok egyre vakmerőbbek, vagy az ukránok egyre hatékonyabbak

Oroszország;Románia;Ukrajna;F-16;légtérsértés;drónok;

2026-07-26 20:45:00 CEST

Három nap alatt háromszor lőtt le az ország légterébe behatoló drónt a román légierő. Bár az orosz-ukrán háború kezdete óta 33 orosz légtérsértés történt, pénteken semmisítettek meg először a pilóta nélküli eszközt. A védelmi miniszter közlése szerint az EU-s NATO-tagállamok területén eddig öt légtérsértő drónt lőttek le, ebből négyet Romániában. A bukaresti külügy bekérette az orosz nagykövetet.

Vasárnap délelőtt 10 óra 13 perckor újabb drónt lőtt le a Fekete-tenger felett a román légierő egyik F-16-os vadászgépe. Nicușor Dan államfő Facebook-oldalán tett bejelentést az incidensről, bejegyzésében gratulált a román F-16-os pilótáknak és a földi személyzetnek, amiért „szakértelemmel, bátran és hatékonyan” teljesítik küldetésüket, hozzájárulnak Románia területének védelméhez és a román állampolgárok biztonságához.

Három nap alatt péntektől vasárnapig háromszor kellett közbelépniük a román vadászgépeknek, amire eddig nem volt példa az orosz-ukrán háború kezdete óta. A román légvédelem mindeddig nem lőtte le az ország légterében megjelent drónokat – még akkor sem, amikor hangosan kifogásolta azt a román közvélemény, pénteken történt meg először, hogy román légierő semmisített meg egy berepülő drónt. A pilóta nélküli eszközt ekkor alig 90 kilométerre volt Bukaresttől. Szombaton és vasárnap már korábban lépett a légierő, 5 perc után már a Duna-delta térségében kilőtték a célokat. Az első két esetben 11, illetve 9 percet haladtak a drónok a román légtérben, és amint a Népszava is beszámolt róla, májusban kétszer is lakott területre, Galați városában csapódott be orosz drón tüzet, károkat és sérüléseket okozva.

Nicușor Dan elnök vasárnapi tájékoztatásában egyben azt is közölte, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint a péntek reggel lelőtt drón az iráni Shahed típus orosz gyártású változata, Gerany-2 volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. (Ugyanez a típus csapódott be a galați lakótelepen is.) A szombaton és vasárnap megsemmisített pilóta nélküli eszközök vizsgálata még folyamatban van – írta az államfő, Románia pedig ezek eredményére alapozza az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozását.

„Tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt teljes komolysággal kezeljük őket”

– szögezte le a román elnök. Nem sokkal később azonban, bár az utóbbi két drón eredete kapcsán még nem történt hivatalos bejelentés, Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter közölte, hogy bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután „Oroszország ismételten megsértette Románia légterét”.

Az orosz légtérsértést Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök és Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter is elítélte. Bolojan azt is hangsúlyozta, hogy „ez a helyes válasz minden fenyegetésre, különösen a légtér vagy a tengeri térség megsértésére”. (Romániában május 5-e óta ügyvivő kormány van, miután a Bolojan-kabinet elbukta a bizalmi szavazást. Bár hovatovább minden határidőből kifutnak, egyelőre nem körvonalazódik semmiféle megoldás a kormányválságra és új kormányra.)

A történtek mellett az Európai Unió sem ment el szó nélkül.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és hangsúlyozta, Románia biztonsága Európa biztonsága, az EU tovább fogja erősíteni ellenálló képességét és védelmi erejét, különösen a keleti határ mentén.

Miruță több adatot is nyilvánosságra hozott. Bejegyzése szerint az uniós NATO-tagállamok területén eddig öt légtérsértő drónt lőttek le, ebből négyet román katonai pilóták. Minden ilyen eset azt bizonyítja, hogy az Ukrajna elleni orosz háború a szomszédos országokra is veszélyt jelent. A háború kezdete óta 33 esetben jelentették orosz drónok behatolását a román légtérbe, Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen és több mint 50 esetben csapódtak be román területre dróndarabok. (Egyes helyeken alig négy kilométer a távolság a határ menti román és ukrán települések közötti , a Delta térség román falvaiban menetrendszerűek a drónveszély riasztások, dróndarabok évek óta "potyognak az égből” .)

Miközben hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is határozottan megvédi szuverenitását és légterét, Miruță azt emelte ki, hogy ezeknek a provokációknak véget kell érniük.

A román türelem végét jelzi a légierő következetes, határozott közbelépése, a diplomáciai tiltakozások sora is. A galați incidens után az ottani orosz főkonzult kiutasította a kirendeltséget pedig bezárta a bukaresti kormány.

Az orosz-ukrán drónháború fokozódása következtében a NATO keleti szárnyán, főképp a dunai kikötők és a Fekete-tenger térségében a helyzet egyre veszélyesebbé válik, de a hogyan tovább még nem látszik. Egyelőre ugyanis rendkívül költséges a románoknak és/vagy a NATO-nak egyaránt, hogy néhány tízezer dolláros drónokat több százezer vagy millió dolláros rakétákkal semmisítsenek meg, de a román médiának nyilatkozó katonai szakértők szerint a térségben nemigen adódik más lehetőség. A drónok általában a Duna-delta térségében jelennek meg, itt pedig a mocsaras természetvédelmi terület miatt nem lehet földi telepítésű, olcsóbb eszközöket mozgatni.

Hogy pontosan mennyibe került Romániának a drónok megsemmisítése három egymást követő napon át, arról még nem volt hivatalos bejelentés. Szakértői feltevések alapján annyit tudni, hogy a román légierő az amerikai gyártású F-16-osokra kétfajta levegő-levegő rakétát rendszeresített: az AIM-120 AMRAAM, illetve a rövid hatótávolságú AIM-9X SIDEWINDER típust. Előbbi ára általában 1 és 1,2 millió dollár közötti, utóbbi olcsóbb, körülbelül 400–500 ezer dollár között mozog. Egy az Euronews Romániának nyilatkozó tartalékos román parancsnok szerint pénteken nagy valószínűséggel AIM-9 Sidewinder típusú rakétával semmisítették meg az első drónt.

Ez azt jelenti, hogy a maximum 35–70 ezer dollárba kerülő drón semlegesítéséhez félmillió dolláros rakétát kellett használni.

Valószínűleg ugyanezt a típust használták szombaton és vasárnap is, a vadászgépek működtetési költségeivel együtt ez óvatos becslés szerint is legalább kétmillió dollárjába került a román légierőnek. A katonai elemzők ugyanakkor egybehangzóan hangsúlyozzák, hogy ilyen helyzetekben nem a költséghatékonyság, hanem az emberek biztonsága és az állam felelősségvállalás a döntő szempont. A döntéshozók ilyenkor azt mérlegelik, milyen kockázatot jelentene egy ellenőrizetlenül továbbhaladó drón Románia, a NATO és az Európai Unió légterében.

Román katonai szakértők azt is felvetették, hogy az egyre sűrűbben megjelenő orosz drónok a román légtérben összefüggenek az ukrán védelmi képességek növekedésével is. Szerintük az ukrán haderő már nem csak a dróntámadásokban lett sikeresebb, hanem a védekezésben is, és az ő zavaró berendezéseik hatékonyságának köszönhetően téveszt röppállyát egyre több orosz drón.