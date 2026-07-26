A hajtóvadászatnak vége, kommandósok lőtték le a Berlin Pride merénylőjét

merénylet;iszlám;Berlin;

2026-07-26 19:57:00 CEST

Amikor felszólították, hogy adja meg magát, Abdul Ballout egy szúrófegyverrel elkezdett rohanni a kommandósok felé. Válaszul inkább lelőtték.

Vasárnap a berlini rendőrségi kommandó, a SEK egyik egysége végzett Abdul Ballouttal, azzal az iszlamista merénylővel, aki szombat este egy fehér furgonnal a tömegbe hajtott a Berlin Pride egyik helyszínén – derül ki a Berliner Morgenpost élő hírfolyamából. A konfrontációról szóló rendőrségi bejelentés szerint a 21 éves férfit vasárnap este 6 óra körül találták meg, amint éppen próbált elbújni egy kertben a német főváros Spandau nevű kerületében. Amikor felszólították, hogy adja meg magát, egy szúrófegyverrel elkezdett rohanni a kommandósok felé, akik válaszul inkább lelőtték. Próbálták újraéleszteni, de ez nem járt sikerrel.

Mint ismert, Abdul Ballout szombat este tíz körül hajtott a Berlin Pride-ot ünneplő tömegbe a Tiergarten egyik sétányán, az Ahornsteigen. Azután, hogy több embert elgázolt, az autójával egy fába rohant, kiszállt, válogatás nélkül szúrni kezdett, aztán gyalog menekült a helyszínről. A merényletben egy ember a helyszínen életét vesztette, 29 másik pedig megsebesült. Három áldozatot életveszélyes, nyolcat súlyos sebekkel vittek kórházba. A Berlin Pride-ot – a Brandenburgi kapunál zajló bulit – a szervezők azonnal félbeszakították.

Abdul Balloutról egyelőre annyit tudni, hogy a családjával Berlinben élt, nemrég, 2026 májusában engedték ki a javítóintézetből, ahova súlyos testi sértés és kényszerítés miatt került be. Bár a hatóságok leírták róla, hogy ismert volt az iszlamista közegben, indítékról hivatalosan egyelőre nem tettek bejelentést.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap a merénylet helyszínén rótta le kegyeletét a halálos áldozat emléke előtt.

Mint megírtuk, a merénylet nagy hullámokat vethet a német politikában is a közelgő három tartományi választás előtt. A szász-anhalti és a mecklenburg-előpomerániai mellett a harmadik éppen egy berlini megméretés lesz.