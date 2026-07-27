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A hadiipar, a rakétagyártás képtelen lépést tartani a háború ütemével

Egyszerűen nincs elég amerikai rakéta, Donald Trumpnak szólni kellett, hogy ne szélesítse ki az Irán elleni háborút

Az amerikai elnök egyelőre félretette az Irán elleni újabb nagy katonai eszkaláció tervét. A döntés mögött nagyon is gyakorlati korlát áll: nincs elég Patriot-rendszerekhez és más légvédelmi eszközökhöz szükséges amerikai elfogórakéta, miközben a Hormuzi-szoros helyzete miatt a kőolajpiaci kockázat is nő.

A Közel-Keleten zajló amerikai–iráni háború új szakaszba ért: Washingtonban már nemcsak azt mérlegelik, milyen célpontokat lehetne még eltalálni, hanem azt is, mivel lehetne megvédeni az amerikai támaszpontokat egy újabb iráni válasz után. A Trump-adminisztráció ezért egyelőre elhalasztotta a Teherán elleni nagyobb csapássorozatot. A döntés nem jelenti a katonai nyomás feladását, inkább annak beismerése, hogy a légicsapások politikai és logisztikai ára gyorsan nő.

A hadsereg számolni kezdett a készletekkel

A Fehér Házban pénteken tartott tanácskozáson katonai vezetők és miniszterek arra figyelmeztettek: a Patriot elfogórakéták és más légvédelmi lőszerek készletei olyan gyorsan apadnak, hogy egy újabb, tíz-tizennégy napos hadművelet veszélyesen csökkentené a térségben állomásozó erők védelmét. Ezekre az eszközökre Jordániában, Kuvaitban, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és más amerikai bázisokon is szükség van, mert Irán továbbra is jelentős rakéta- és drónkészletekkel rendelkezik. A másik kérdés az volt Washington számára, mit ér egy újabb csapássorozat, ha közben csökken az a védelmi tartalék, amely az amerikai katonákat és az Öböl menti szövetségeseket óvná meg a válaszcsapásoktól. A Wall Street Journal és az amerikai sajtó beszámolói szerint

Dan Caine vezérkari főnök, valamint a térségért felelős parancsnokok is azt jelezték: a hadművelet végrehajtható, de a kockázat aránytalanul nagy.

Ez különösen azért kellemetlen Trumpnak, mert az elnök korábban az erő demonstrálásával próbálta rendezni a Hormuzi-szoros körüli válságot. A mostani szünet azonban azt üzeni, hogy még a világ legerősebb haderejének mozgásterét is korlátozza a lőszergyártás tempója. A Patriot elfogórakéta drága, bonyolult és lassan pótolható fegyver. Ha egy elhúzódó konfliktusban tömegesen használják fel drónok és ballisztikus rakéták ellen, a készletek pótlása nem hetek, hanem hónapok és évek kérdése lehet.

Hormuz ára már a világpiacon látszik

A katonai döntést a kőolajpiac is szűkíti. A Hormuzi-szoros továbbra is a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: az amerikai energia-információs hivatal, az EIA adatai szerint a térség a kőolaj- és LNG-kereskedelem olyan csomópontja, amelynek tartós zavara azonnal megjelenik az árakban. Az amerikai stratégiai kőolajtartalék közben újabb mélypontra esett, a Reuters szerint júliusban a készlet 1983 óta nem látott szintre süllyedt. Ez csökkenti Washington válságkezelési mozgásterét.

A nyersolaj ára már így is háborús felárat hordoz. A piac nemcsak azt árazza, hogy kevesebb tanker tud zavartalanul áthaladni a Perzsa-öbölből, hanem azt is, hogy egy amerikai–iráni eszkaláció a vörös-tengeri útvonalakat, a húszi támadások miatt eleve sebezhető Bab el-Mandeb-szorost és a Suez körüli forgalmat is érintheti. Ezért az újabb amerikai csapások nem egyszerűen katonai döntések lennének, hanem üzemanyagárakról, inflációról és választói elégedetlenségről szóló belpolitikai döntések is.

A diplomáciai szál emiatt felértékelődött. Omán, Katar és más regionális közvetítők a tengeri forgalom részleges újranyitását keresik, miközben Peking is érdekelt a helyzet csillapításában, mert Kína olajimportjának jelentős része az Öböl térségéből érkezik. A Trump-kormányzat számára ez kellemetlen fordulat: az Egyesült Államok katonai fölénye mellett is olyan megállapodást kell keresnie, amelyben Iránnak, az Öböl menti államoknak és a nagy ázsiai vásárlóknak is van szavuk.

Teherán éppen erre építhet. Az iráni vezetésnek nem kell teljesen lezárnia Hormuzt ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon a világpiacra. Elég a bizonytalanság fenntartása, a hajózási kockázat növelése és az amerikai légvédelmi készletek lassú felőrlése. Washingtonnak minden újabb rakétaindítás után döntenie kell: elhárítja-e a támadást drága elfogórakétákkal, válaszol-e újabb csapással vagy vállalja a diplomáciai alku politikai árát.

Trump ezért most nem győzelmi helyzetből lassít, hanem kényszerpályán. A Fehér Ház továbbra is fenntartja a katonai opciót, de a rakétakészletek, az olajtartalékok, a szövetségesek sérülékenysége és a világpiaci következmények együtt már komoly féket jelentenek. A háború egyik tanulsága éppen az, hogy a modern nagyhatalmi erő nemcsak repülőgép-hordozókon és bombázókon múlik, hanem azon is, hány elfogórakéta marad a raktárban a következő éjszakára.

Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.